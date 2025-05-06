Notícias semelhantes

Setembro de 2025 de volta às aulas: seus novos horários estão disponíveis!
Os novos horários já estão disponíveis:
- No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Nas paradas
- No site da Île-de-France Mobilités via seção "Schedules"
No início do ano letivo de 2025, várias linhas na sua região se beneficiarão de horários ajustados:
- Linha 30-03 : horários otimizados fora do horário de pico com a linha H em Franconville - estação Le Plessis Bouchard
- Linhas 30-21 Leste e Oeste : conexões o dia todo com a linha J na estação Cormeilles en Parisis
- Linhas 30-49 : horários adaptados para facilitar suas conexões com as linhas H e RER C na estação Franconville - Le Plessis Bouchard
- Linha 1433 (nova linha):
- Durante a semana: conexões mais faciles em Cormeilles durante o horário de menor movimento.
- Nos fins de semana: as conexões são oferecidas em Cormeilles durante todo o dia.