Notícias semelhantes

Seu horário de volta às aulas está disponível!

Encontre seus horários de volta às aulas, válidos de 1º de setembro de 2025 a 5 de julho de 2026 e de 25 de agosto de 2025 a 12 de julho de 2025 para determinadas linhas.

Setembro de 2025 de volta às aulas: seus novos horários estão disponíveis!

Os novos horários já estão disponíveis:

  • No aplicativo Île-de-France Mobilités
  • Nas paradas
  • No site da Île-de-France Mobilités via seção "Schedules"

No início do ano letivo de 2025, várias linhas na sua região se beneficiarão de horários ajustados:

  • Linha 30-03 : horários otimizados fora do horário de pico com a linha H em Franconville - estação Le Plessis Bouchard
  • Linhas 30-21 Leste e Oeste : conexões o dia todo com a linha J na estação Cormeilles en Parisis
  • Linhas 30-49 : horários adaptados para facilitar suas conexões com as linhas H e RER C na estação Franconville - Le Plessis Bouchard
  • Linha 1433 (nova linha):
  • Durante a semana: conexões mais faciles em Cormeilles durante o horário de menor movimento.
  • Nos fins de semana: as conexões são oferecidas em Cormeilles durante todo o dia.
Encontre o cronograma aqui

