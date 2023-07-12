Notícias semelhantes

A Île-de-France Mobilités quer melhorar a legibilidade da rede regional de ônibus, trabalhando na numeração das linhas de ônibus para que cada uma tenha um número único.

Seu território, Provinois – Brie et Seine, será um dos primeiros a se beneficiar dessa nova numeração.

Por que o número da linha muda?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, incluindo 1.500 nos subúrbios externos, e o sistema atual de numeração significa que existem muitas linhas com o mesmo número, especialmente nesse novo território.

As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar a linha em questão. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus na Île-de-France que têm o número 10!

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Provinois – Brie et Seine, todas as linhas regulares de ônibus agora começam com 32, exceto as linhas expressas.

Sempre que possível, o número antigo foi assumido para facilitar a mudança (exemplos: 10 vira 3210, 11 vira 3211, 12 vira 3212, etc.).

O que essa nova edição trará?

Os passageiros poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, já que será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, quando o número é inserido nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, o acesso às informações envolvidas será mais direto.