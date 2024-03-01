Notícias semelhantes

A Île-de-France Mobilités quer melhorar a legibilidade da rede regional de ônibus, trabalhando na numeração das linhas de ônibus para que cada uma tenha um número único.

Os ônibus de Saint-Quentin-en-Yvelines se beneficiarão dessa nova numeração.

Por que o número da linha muda?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, incluindo 1.500 nos subúrbios externos, e o sistema atual de numeração significa que existem muitas linhas com o mesmo número, especialmente nesse novo território.

As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar a linha em questão. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus na Île-de-France que têm o número 10!

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Os números das linhas de ônibus em Saint-Quentin-en-Yvelines agora começam com o código de área 51, ao qual dois dígitos são adicionados.

Sempre que possível, o número antigo foi retomado para facilitar a mudança (exemplos: 10 vira 5110, 20 vira 5120, 431 vira 5131, etc.).

As linhas fortes (7 dias por semana, >23h nos dias úteis) são agrupadas > de 5101 a 5109

Setor Norte > de 5110 a 5119

Setor oeste> de 5120 a 5129

Setor central > de 5130 a 5139

Setor sul> de 5140 a 5149

Setor leste > de 5150 a 5159

Linhas escolares> 5180 a 5199

As linhas Centre e Sud Yvelines e Île-de-France Ouest ainda não foram afetadas pela renumeração. Os números deles vão mudar depois.

O que essa nova edição trará?

Os passageiros poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, já que será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, quando o número é inserido nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, o acesso às informações envolvidas será mais direto.