A Île-de-France Mobilités quer melhorar a legibilidade da rede regional de ônibus, trabalhando na numeração das linhas de ônibus para que cada uma tenha um número único.

Seu território, Essonne Sud-Ouest, vai se beneficiar dessa nova numeração.

Por que o número da linha muda?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, incluindo 1.500 nos subúrbios externos, e o sistema atual de numeração significa que existem muitas linhas com o mesmo número, especialmente nesse novo território.

As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar a linha em questão. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus na Île-de-France que têm o número 10!

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. No território de Essonne Sudoeste, todas as linhas de ônibus agora começam com a 44.

O princípio da renumeração foi estabelecido por setor. Encontram-se as linhas numeradas de 4401 a 4418 no setor de Etampes, as linhas 4430 a 4442 nos setores da Comunidade de Comunas Entre Juine et Renard e da Comunidade de Comunas de Val d'Essonne, e finalmente as linhas com os números 4450 a 4463 nos setores de Dourdan / Pays de Limours.

As cores geralmente permanecem próximas às cores atuais para facilitar a identificação.

O que essa nova edição trará?

Os passageiros poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, já que será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, quando o número é inserido nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, o acesso às informações envolvidas será mais direto.