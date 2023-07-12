Notícias semelhantes

Suas linhas mudam e se adaptam às suas necessidades!

Mais serviço e conexões melhoradas

Nas linhas 3201, 3202, 3203, 3213, 3214 e Express 07, a oferta é reforçada com a adição de viagens e/ou novos serviços.

Nas linhas 3201 (antiga linha 1 de Cars Moreau) e 3203 (antiga linha 3 de Cars Moreau): os horários foram modificados para melhorar as conexões com o trem P na estação de Longueville

(antiga linha 2 do Cars Moreau): o serviço fora do horário de pico é reforçado e os horários são modificados para melhorar as conexões com o trem R na estação Montereau Na linha 3213 (anteriormente linha 13 da Procars): uma viagem de ida e volta adicional é adicionada de segunda a sexta-feira e uma oferta de sábado (uma ida e volta) é adicionada para facilitar o trajeto até o centro de Marne-la-Vallée. Os horários também foram adaptados para melhorar as conexões com o trem P na estação de Nangis. Observe que algumas viagens agora serão limitadas a Pézarches – Station de Covoiturage, onde os passageiros se beneficiarão de uma conexão com a linha expressa 50

A linha 3214 (anteriormente linha 14 da Procars) atenderá todas as paradas de sua rota, incluindo Vaudoy en Brie (parada "la Fontaine"), em todas as rotas. Uma corrida adicional também será adicionada, beneficiando os trabalhadores que trabalham no Val Bréon

Uma oferta mais adaptada

Nas linhas 3215 (antiga linha 5 da Procars), 3216 (antiga linha 51 da Procars), 3251 (antiga linha 1-1 da Procars) e 3262 (antiga linha 3 da Procars), algumas viagens mudam para um circuito escolar especial (reservado para o público escolar com preços específicos) ou para o Transporte Responsivo à Demanda mediante reserva.