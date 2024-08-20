Sua rede está evoluindo, depois das linhas M e Z, as linhas A, C e I também se tornam acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida em certos pontos.
Linha A:
Todas as paradas da linha estarão acessíveis, exceto as seguintes paradas:
Direção Rosny-sur-Seine Gare
- Estação Rodoviária Mantes-la-Jolie
- George Sand
- Aristide Briand
- Franklin Roosevelt
-Ilhas
Direção de Limay Fosses Rouges:
- Franklin Roosevelt
-Ilhas
- Ponte Limay
- Croms
Linha C:
Todas as paradas da linha estarão acessíveis, exceto as seguintes paradas:
Direção Estação Rodoviária Mantes-la-Jolie
- Édouard Vaillant
Em ambas as direções do tráfego
-Alemão
-Fragonard
- Estação Rodoviária Mantes-la-Jolie
Linha I:
Todas as paradas da linha estarão acessíveis, exceto as seguintes paradas:
Direção Estação Rodoviária Mantes-la-Ville
- Chemin de Dreux
- Iatismo
Em ambas as direções do tráfego
- Estação Rodoviária Mantes-la-Jolie
- Pierrettes
- Graviers-Mongazons
Nos ônibus e ônibus, é essencial respeitar a acessibilidade para todos. Os espaços reservados para pessoas com deficiência devem ser deixados livres, e os usuários são orientados a forneçá-los para quem precisar.
Os anúncios áudio e visuais estão lá para ajudar pessoas com deficiência auditiva ou visuais, então fique atento para facilitar a locomposição.
Os ônibus são equipados com rampas para facilitar o acesso de usuários de cadeira de rodas. Se precisar de assistência, informe o motorista na parada ou entre em contato com o atendimento ao cliente antecipadamente pelo telefone 01 30 94 77 77.
Nossos motoristas, treinados para lidar com todas as situações, estão no centro do nosso compromisso com a acessibilidade ideal, garantindo a cada passageiro uma viagem com total segurança, conforto e serenidade.
Nosso objetivo é garantir transporte público aberto e conveniente para todos.