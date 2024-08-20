Nos ônibus e ônibus, é essencial respeitar a acessibilidade para todos. Os espaços reservados para pessoas com deficiência devem ser deixados livres, e os usuários são orientados a forneçá-los para quem precisar.

Os anúncios áudio e visuais estão lá para ajudar pessoas com deficiência auditiva ou visuais, então fique atento para facilitar a locomposição.

Os ônibus são equipados com rampas para facilitar o acesso de usuários de cadeira de rodas. Se precisar de assistência, informe o motorista na parada ou entre em contato com o atendimento ao cliente antecipadamente pelo telefone 01 30 94 77 77.

Nossos motoristas, treinados para lidar com todas as situações, estão no centro do nosso compromisso com a acessibilidade ideal, garantindo a cada passageiro uma viagem com total segurança, conforto e serenidade.

Nosso objetivo é garantir transporte público aberto e conveniente para todos.