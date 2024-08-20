Novo na sua rede, suas linhas A, C e I ficam acessíveis para facilitar sua viagem

A partir de 2 de setembro de 2024, as linhas A, C e I estarão acessíveis a passageiros com mobilidade reduzida.

Sua rede está evoluindo, depois das linhas M e Z, as linhas A, C e I também se tornam acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida em certos pontos.

Linha A:

Todas as paradas da linha estarão acessíveis, exceto as seguintes paradas:

Direção Rosny-sur-Seine Gare

- Estação Rodoviária Mantes-la-Jolie

- George Sand

- Aristide Briand

- Franklin Roosevelt

-Ilhas

Direção de Limay Fosses Rouges:

- Franklin Roosevelt

-Ilhas

- Ponte Limay

- Croms

Linha C:

Todas as paradas da linha estarão acessíveis, exceto as seguintes paradas:

Direção Estação Rodoviária Mantes-la-Jolie

- Édouard Vaillant

Em ambas as direções do tráfego

-Alemão

-Fragonard

- Estação Rodoviária Mantes-la-Jolie

Linha I:

Todas as paradas da linha estarão acessíveis, exceto as seguintes paradas:

Direção Estação Rodoviária Mantes-la-Ville

- Chemin de Dreux

- Iatismo

Em ambas as direções do tráfego

- Estação Rodoviária Mantes-la-Jolie

- Pierrettes

- Graviers-Mongazons

Nos ônibus e ônibus, é essencial respeitar a acessibilidade para todos. Os espaços reservados para pessoas com deficiência devem ser deixados livres, e os usuários são orientados a forneçá-los para quem precisar.

Os anúncios áudio e visuais estão lá para ajudar pessoas com deficiência auditiva ou visuais, então fique atento para facilitar a locomposição.

Os ônibus são equipados com rampas para facilitar o acesso de usuários de cadeira de rodas. Se precisar de assistência, informe o motorista na parada ou entre em contato com o atendimento ao cliente antecipadamente pelo telefone 01 30 94 77 77.

Nossos motoristas, treinados para lidar com todas as situações, estão no centro do nosso compromisso com a acessibilidade ideal, garantindo a cada passageiro uma viagem com total segurança, conforto e serenidade.

Nosso objetivo é garantir transporte público aberto e conveniente para todos.

Até breve em nossas linhas,

Você é surdo ou com deficiência auditiva? Descubra a ferramenta Rogervoice