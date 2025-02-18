Suas linhas Express mudam de número, nós explicamos tudo para você!

A Île-de-France Mobilités quer melhorar a legibilidade da rede regional de ônibus, trabalhando na numeração das linhas de ônibus para que cada uma tenha um número único.

Seu território, Provinois Brie et Seine, já se beneficiou da renumeração das linhas em agosto de 2023. Em março de 2025, essa renumeração foi estendida para as linhas expressas.

Por que o número da minha linha de ônibus está mudando?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, e o sistema atual de numeração faz com que muitas linhas tenham o mesmo número.

As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, então muitas vezes é difícil encontrar a linha que você tem interesse. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 1!

Como eu encontro um caminho com os novos problemas?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico.

Os números das linhas expressas agora começam com o número de seus departamentos (7704, 7705, 7707...).

O que essa nova edição vai me trazer?

Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou site, poderá acessar diretamente as informações que lhe dizem respeito.

Bom saber!

Os horários e rotas das suas linhas permanecem inalterados.