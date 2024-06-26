Notícias semelhantes

Suas linhas entram em modo verão!

Encontre seus horários de verão de 2024, válidos de 8 de julho a 1º de setembro inclusive!

Neste verão, seu território está favorecendo a consulta dos seus horários de verão exclusivamente online através da seção Infos > Notícias > 78 Yvelines > 95 Val-d'Oise > Cergy-Pontoise Confluence > ou diretamente no aplicativo Île-de-France Mobilités.

Abaixo você encontrará seu horário de funcionamento para o período de verão, válido de 8 de julho a 1º de setembro de 2024:

Linha 4 - Conflans-Sainte-Honorine Gare Place Romagné <> Gare de Saint-Germain-en-Laye

 -  2.7 MB

Linha 5 - Conflans-Sainte-Honorine Gare Place Romagné <> Gare de Poissy

 -  2.4 MB

Linha 11 - Conflans-Sainte-Honorine, Gare Place, Romagné, <> Herblay, Buttes Blanches,

 -  2.0 MB

Linha 14 - Estação Place Romagné / Estação Conflan Fin d'Oise <> Estação Place Romagné / Estação Universidade de Neuville

 -  2.2 MB

Linha 17A - Estação Conflans Fin d'Oise <> Estação Conflans Fin d'Oise

 -  1.0 MB

Linha 17A WE - Gare de Conflans Fin d'Oise <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.1 MB

Linha 17B - Estação Conflans Fin d'Oise <>

 -  1.3 MB

Linha 17B WE - Gare de Conflans Fin d'Oise <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.1 MB

Linha 29 (verão) - Gare de Neuville Université <> Gare de Pontoise Canrobert via Île de Loisirs

 -  2.0 MB

Linha 30 - Estação Pontoise Canrobert (loop)

 -  1.4 MB

Linha 33 - Gare de Neuville, Université <> Gare de Pontoise Pl. du Gal de Gaulle

 -  2.7 MB

Linha 34 - Estação Cergy-le-Haut <> Estação Neuville University

 -  3.3 MB

Linha 35 - Gare de Pontoise Pl. du Gal de Gaulle <> Gare de Cergy-le-Haut

 -  2.6 MB

Linha 38 - Cergy-Préfecture <> Menucourt Estação La Taillette

 -  1.9 MB

Linha 39 - Estação Cergy-Saint-Christophe <> Croix du Jubilé

 -  1.9 MB

Linha 40 - Estação Cergy-Saint-Christophe <> Vauréal La Siaule

 -  2.3 MB

Linha 42 - Estação Cergy-Préfecture <> Pontoise Les Beurriers

 -  2.4 MB

Linha 43 - Gare de Pontoise Pl.Gal de Gaulle <> Osny Les Pâtis

 -  1.4 MB

Linha 44 - Estação Cergy-Préfecture <> Estação Cergy-Saint-Christophe

 -  1.8 MB

Linha 45 - Gare de Pontoise Canrobert <> Cergy le Haut

 -  3.2 MB

Linha 46 - Gare de Cergy St Chrstophe <> Gare de Pontoise

 -  1.7 MB

Linha 48 - Gare de Cergy Préfecture <> Jouy-le-Moutier Ecancourt / Vauréal - Les Toupets

 -  2.6 MB

Linha 49 - Estação da Prefeitura <> de Cergy Estação Universidade de Neuville

 -  2.3 MB

Linha 55 - Gare de Saint-Ouen-l'Aumône Liesse <> Gare de Conflans-Sainte-Honorine

 -  1.4 MB

Linha 56 - Gare Pontoise Canrobert <> Gare de Méry-sur-Oise

 -  2.1 MB

Linha 57 - Osny Stade C.Léon <> St Ouen L'Aumône Lycée J.Perrin

 -  2.3 MB

Linha 58 - Gare de Pontoise <> Canrobert Avenue de la Mare

 -  1.6 MB

Linha 59 - Cergy-Préfecture <> St Ouen l'Aumône - estação Fond de Vaux

 -  1.2 MB

Linha 60 - Estação Cergy-Préfecture <> Osny Clinique Ste Marie

 -  1.8 MB

Linha A1 - Estação Achères-Villes <> Estação Achères-Villes

 -  2.0 MB

Linha A1 Mozart - Gare d'Achères-Villes <> Gare d'Achères-Villes

 -  1.3 MB

Linha A1 Mairie- Gare d'Achères-Villes <> Gare d'Achères-Villes

 -  1.3 MB

Linha A1 domingo de manhã - Estação Achères-Villes Estação Achères-Villes <>

 -  545.8 KB

Linha A1 Domingo à tarde - Estação Achères-Villes <> Estação Achères-Villes

 -  546.1 KB

Linha A2 - Gare d'Achères-Villes <> Poissy Rond Point Technoparc / Câmara de Comércio e Indústria

 -  2.0 MB

As linhas 5S, 17, 36 e 47 não operam durante o período de verão.

Você também pode acompanhar nossas notícias no X: @CPConflu_IDFM

Até logo no seu território!

