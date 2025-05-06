Notícias semelhantes

Suas linhas vão entrar no modo verão de 2025!

Encontre seus horários de verão de 2025, válidos de 7 de julho a 31 de agosto inclusive!

Infográfico de verão Val Parisis de 7 de junho a 31 de agosto

Neste verão, seu território está incentivando você a consultar seus horários de verão exclusivamente online através da seção Infos > News > 95 Val-d'Oise > Val Parisis > ou diretamente no formulário Île-de-France Mobilités.

Você também pode nos contatar pelo telefone: 0800 10 20 20.

Veja abaixo suas agendas para os períodos de:

  • 7 de julho a 31 de agosto de 2025
  • 14 de julho a 24 de agosto de 2025

Horário de funcionamento válido de 7 de julho a 31 de agosto de 2025, inclusive:

Linha 3007

 -  1.5 MB

Linha 3010

 -  1.5 MB

Linha 3011

 -  2.1 MB

Linha 3014

 -  937.6 KB

Linha 3047

 -  997.5 KB

Linha 3048

 -  1.1 MB

Linha 9503 A

 -  1.7 MB

Linha 9503 B

 -  1.5 MB

Horário de funcionamento válido de 14 de julho a 31 de agosto de 2025, inclusive:

Linha 3003

 -  1.4 MB

Linha 3005

 -  5.5 MB

Linha 3012

 -  2.6 MB

Linha 3042

 -  2.0 MB

Linha 3049

 -  1.4 MB

Linha 3801

 -  3.5 MB

Linha 3804

 -  1.1 MB

Linha 9519

 -  5.3 MB

Linha 9520

 -  4.1 MB

Linha 9529

 -  3.4 MB

Por favor, note:

  • As linhas 30-28, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-38 e 95-26 não operam durante o período de verão.
  • A oferta de transporte permanece a mesma durante todo o ano para as linhas 30-09, 30-18, 30-21, 30-22, 30-23, 30-37, 30-43, 30-46 e 95-21.

Você também pode acompanhar nossas notícias no X: @ValParisis_IDFM

Até logo no seu território!

