Notícias semelhantes

Infográfico de verão Val Parisis de 7 de julho a 31 de agosto
Neste verão, seu território está incentivando você a consultar seus horários de verão exclusivamente online através da seção Infos > News > 95 Val-d'Oise > Val Parisis > ou diretamente no formulário Île-de-France Mobilités.
Você também pode nos contatar pelo telefone: 0800 10 20 20.
Veja abaixo suas agendas para os períodos de:
- 7 de julho a 31 de agosto de 2025
- 14 de julho a 24 de agosto de 2025
Horário de funcionamento válido de 7 de julho a 31 de agosto de 2025, inclusive:
Horário de funcionamento válido de 14 de julho a 31 de agosto de 2025, inclusive:
Por favor, note:
- As linhas 30-28, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-38 e 95-26 não operam durante o período de verão.
- A oferta de transporte permanece a mesma durante todo o ano para as linhas 30-09, 30-18, 30-21, 30-22, 30-23, 30-37, 30-43, 30-46 e 95-21.
Você também pode acompanhar nossas notícias no X: @ValParisis_IDFM
Até logo no seu território!