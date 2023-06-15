Notícias semelhantes

A linha Express 34 está evoluindo!
A partir de 1º de agosto, sua linha 34 se adapta às suas necessidades de mobilidade com:
- Uma conexão melhor com o RER D na estação Melun
- Ônibus a cada 8 a 12 minutos entre Nemours e Melun durante o horário de pico da manhã
- Duas novas paradas foram atendidas: "Foch" em Fontainebleau e "C. CIAL du Val de Loing" em Souppes-sur-Loing
Encontre todas as notícias, rotas e horários da sua linha Express 34 no site da iledefrance-mobilites.fr e na conta do Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev até 31 de julho de 2023).