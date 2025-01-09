Notícias semelhantes

Tudo o que você precisa saber sobre Transporte Responsivo à Demanda na região de Carnelle Pays de France em direção a Goussainville e Luzarches

O TàD de Goussainville - Luzarches é um novo serviço de transporte por reserva. Esse serviço sob demanda possibilita atender a uma necessidade de serviço não oferecida pelas linhas existentes no território de Carnelle Pays de France.

Este Transporte Responsivo à Demanda atende as 20 principais paradas e pontos de interesse em 12 municípios :

Bellefontaine, Belloy-en-France, Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Mareil-en-France, Villiers-le-Sec, Châtenay-en-France, Puiseux-en-France, Goussainville e Luzarches.



ATENÇÃO:

- a partir da estação Goussainville, as paradas "La Halle" e "Gare de Luzarches" não são atendidas.

- a partir da estação de Luzarches, as paradas "Olympiades", "Carrefour de l'Europe", "Rond-Point de l'Europe" e "Gare de Goussainville" não são atendidas.