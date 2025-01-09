Notícias semelhantes

Tudo o que você precisa saber sobre Transporte Responsivo à Demanda na região de Carnelle Pays de France em direção a Goussainville e Luzarches
O TàD de Goussainville - Luzarches é um novo serviço de transporte por reserva. Esse serviço sob demanda possibilita atender a uma necessidade de serviço não oferecida pelas linhas existentes no território de Carnelle Pays de France.
Este Transporte Responsivo à Demanda atende as 20 principais paradas e pontos de interesse em 12 municípios :
Bellefontaine, Belloy-en-France, Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Mareil-en-France, Villiers-le-Sec, Châtenay-en-France, Puiseux-en-France, Goussainville e Luzarches.
ATENÇÃO:
- a partir da estação Goussainville, as paradas "La Halle" e "Gare de Luzarches" não são atendidas.
- a partir da estação de Luzarches, as paradas "Olympiades", "Carrefour de l'Europe", "Rond-Point de l'Europe" e "Gare de Goussainville" não são atendidas.
Como funciona?
Após reservar sua carona, um veículo te pega em uma parada próxima e te deixa em um ponto de interesse no território de sua escolha.
O serviço opera das 5h às 19h30, de segunda a sexta-feira, durante todo o ano.
O TàD é acessível a qualquer pessoa com um bilhete de transporte válido (Navigo Pass, Imagine R Card, etc.). Como é complementar à rede de ônibus, convidamos você a consultar nosso folheto no site para saber mais sobre os serviços oferecidos pela prefeitura!
Reservar seu transporte é fácil!
Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:
- No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"
- No site dedicado à DRT: tad.iledefrance-mobilites.fr
- Por telefone às 08:00 10 20 20 (serviço aberto de segunda a sexta-feira das 9h às 18h)
Para máximo conforto, você pode reservar suaviagem com duração de 1 hora até 30 dias antes.