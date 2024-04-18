A renumeração das suas linhas é acompanhada por um novo código SMS

A partir de segunda-feira, 22 de abril, para estar em ordem, envie "BUS" + o número da linha que você está pegando para 93100.

Exemplos: BUS5134, BUS5197,... ou SOIR51 para o ônibus noturno

O bilhete SMS é sempre válido por 1 hora sem transferências. O preço permanece inalterado, pelo preço da passagem de embarque, ou seja, €2,50.

(+ custo possível de SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado. Preço do ingresso debitado da sua conta de telefone).

Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free