A partir de segunda-feira, 2 de setembro, para estar em ordem, envie "BUS" + o número da linha que você está pegando para 93100.

Exemplos: BUS4401, BUS4439, SOIR44 para o ônibus noturno, TAD44 para transporte responsivo à demanda e BUS9102 e BUS9103 para as linhas 9102 e 9103.

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente. Tudo que você precisa fazer é enviar "ÔNIBUS" + o número da linha em 93.100 e você receberá uma passagem na forma de SMS. Você será cobrado na sua conta de celular.

Válido por 1 hora sem transferência, ao preço de um bilhete de acesso a bordo (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis, excluindo SMS ilimitado).

Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site iledefrancemobilités.fr seção de Tarifas.