Esses espaços são seguros e beneficiam de um sistema de proteção por vídeo, para que sua bicicleta possa esperar por você com total segurança. Esse serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Como acessá-lo?

Os estacionamentos são gratuitos para pessoas com passe anual válido de transporte público (Navigo, tarifa Navigo idoso, Imagine R).

Para aqueles que não possuem um passe anual de transporte público, três fórmulas de assinatura estão disponíveis:

Passe diário: 2 €

Assinatura mensal: €10

Assinatura anual: €30

Vá diretamente para a página abaixo para assinar uma assinatura.