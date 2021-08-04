Notícias semelhantes

"Olá senhora, olá senhor, obrigado por validar"

Você deve ter ouvido essa frase antes ao embarcar em um ônibus.

Mas você já se perguntou para que serve a validação?

Qual é o propósito de validar?

Ao validar sua passagem, você indica que está a bordo do ônibus.

Quando você valida seu passe Navigo, isso nos permite contar o número de passageiros a bordo dos ônibus e, assim, ajustar a oferta se necessário.

NÃO VALIDE, qual é o risco?

Além do fato de que você não é contado, você está exposto a uma multa.

Então ter seu ticket é bom, validá-lo é melhor!