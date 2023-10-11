Carona gratuita em 18 de setembro na Île-de-France durante greves
A Île-de-France Mobilités oferece carona para residentes da Île-de-France
Para ajudar os moradores da Île-de-France a se locarem na quinta-feira, 18 de setembro, a Île-de-France Mobilités está oferecendo carona e aumentando o subsídio para motoristas, em parceria com Karos, Mobicoop e Blablacar Daily.
Quinta-feira, 18 de setembro de 2025, grandes interrupções no transporte: Île-de-France Mobilités oferece carona para residentes da Île-de-France. Mesmo sem assinatura do Navigo. Motorista? Inscreva-se com um dos nossos 3 parceiros: BlablaCarDaily, Karos e Ynstant. Seu subsídio é aumentado para €4,50 por passageiro. Passageiro? Encontre sua corrida gratuita no site ou aplicativo da Île-de-France Mobilités
Como fazer isso?
Você é um motorista
Baixe e registre sem demora em uma de nossas plataformas parceiras de carona (Karos, Mobicoop e Blablacar Daily) para oferecer compartilhamento do seu veículo.
Cada viagem é favorecidamente remunerada graças a um subsídio especial concedido para cada viagem pela Île-de-France Mobilités. Então, dependendo da distância percorrida, você pode ganhar até €4,50 por viagem!
Você é um passageiro
No aplicativo Île-de-France Mobilités (na AppStore ou Google Play) ou na seção Getting around do site da Île-de-France Mobilités, você encontrará a lista de viagens de carona correspondentes às suas necessidades. O resultado especifica o operador do carpooling, o local de retirada, os horários de partida e o tempo de viagem.
Depois de fazer sua escolha, o aplicativo da Île-de-France Mobilités redireciona você para o site do parceiro em questão, que finaliza a reserva e coloca você em contato com o motorista!
Durante as greves, a Île-de-France Mobilités compensa o motorista: nada para pagar, viajar de carona é gratuito para todos!
Como encontrar um carona perto de você?
As rotas de carona disponíveis por todos os operadores podem ser consultadas diretamente via busca de rotas no aplicativo Île-de-France Mobilités e no site iledefrance-mobilites.fr.
Desde setembro de 2021, pessoas que possuem uma conta Île-de-France Mobilités e escolhem uma rota de carona no aplicativo Île-de-France Mobilités são redirecionadas diretamente para o aplicativo dos operadores e podem se conectar a ele sem precisar assinar outra conta e reintroduzir suas informações pessoais. O percurso é mais suave, mais rápido.