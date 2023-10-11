Carona gratuita em 18 de setembro na Île-de-France durante greves

Como fazer isso?

Você é um motorista

Baixe e registre sem demora em uma de nossas plataformas parceiras de carona (Karos, Mobicoop e Blablacar Daily) para oferecer compartilhamento do seu veículo.

Cada viagem é favorecidamente remunerada graças a um subsídio especial concedido para cada viagem pela Île-de-France Mobilités. Então, dependendo da distância percorrida, você pode ganhar até €4,50 por viagem!

Você é um passageiro

No aplicativo Île-de-France Mobilités (na AppStore ou Google Play) ou na seção Getting around do site da Île-de-France Mobilités, você encontrará a lista de viagens de carona correspondentes às suas necessidades. O resultado especifica o operador do carpooling, o local de retirada, os horários de partida e o tempo de viagem.

Depois de fazer sua escolha, o aplicativo da Île-de-France Mobilités redireciona você para o site do parceiro em questão, que finaliza a reserva e coloca você em contato com o motorista!

Durante as greves, a Île-de-France Mobilités compensa o motorista: nada para pagar, viajar de carona é gratuito para todos!