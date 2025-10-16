O metrô MF19 opera na linha 10!
Ele rola! O primeiro trem do MF19, essa nova geração de metrô que mudará o conforto diário de milhões de passageiros na região de Paris e continuará a modernização do metrô de Paris, está agora em serviço na linha 10.
O que é o MF19?
Esse é o nome do novo metrô que operará em oito linhas do metrô de Île-de-France.
Esse é, simplesmente, o novo padrão para o metrô na Île-de-France. Inclusivo, confortável, confiável, colocará a tecnologia a serviço dos passageiros.
Vamos apresentá-lo a você?
A MF19 na linha 10 do metrô, em fotos
Imagem 1 de 7
O MF19: quais linhas de metrô serão equipadas?
A linha 10 do metrô é a primeira a ser equipada, seguida em 2026 pelas linhas 7bis, 3bis e linha 13 em 2027.
Então:
- Linha 12 em 2028
- Linha 8 em 2029
- Linha 3 em 2031
- Linha 7 em 2033
Infográfico apresentando o novo metrô MF19 da Île-de-France Mobilités: imagem de um trem azul claro na estação. O visual detalha suas características: metrô ferroviário com freios elétricos, trens de 4 a 5 carros (61 a 77,5 m), comissionamento gradual a partir do final de 2025 na linha 10 e depois nas linhas 3, 7, 8, 12, 13, 7bis e 3bis. Pedido de 410 trens por 2,9 bilhões de euros. Acessibilidade aprimorada com portas alargadas, áreas para cadeiras de rodas, informações áudio e visuais. Equipamentos distintivos: ventilação refrigerada, proteção por vídeo e tomadas USB a bordo.
O MF19, que conforto para os passageiros?
Na linha 10, os trens MF19 são equipados com a chamada versão "conforto". O que isso significa?
Eles oferecem 146 assentos (102 assentos fixos e 44 assentos eleváveis) de um total de 586 assentos (828 no auge do horário de pico).
Uma configuração que também será adotada nas linhas 3 e 12.
E nas linhas 7, 8 e 13?
Muito movimentado, o metrô será oferecido em uma versão chamada de "capacidade", projetada para otimizar as vagas em pé.
Em termos concretos, isso significa que, em suas linhas, haverá um pouco menos assentos (122 assentos, ou seja, 90 assentos fixos e 32 assentos levantáveis) para otimizar as viagens.
Quais são as novas funcionalidades para o conforto dos passageiros?
Ventilação refrigerada, iluminação adaptada, assentos ergonômicos, informações áudio e visuais em tempo real para os passageiros, tomadas USB e de proteção por vídeo, espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida (PRM):o metrô foi projetado para o conforto de todos.
E, a propósito, o que significa "MF19"?
Este é o acrônimo um tanto bárbaro de Matériel Fer call for licits 2019.
Por que a palavra Ferro ?
Refere-se ao tipo de circulação: esses trens circulam sobre trilhos de trem e sobre bogies, ou seja, bondes colocados sob cada vagão, nos quais as rodas são fixadas, ao contrário dos metrôs com pneus de borracha, como o MP14, por exemplo.
Por que o número 19 ?
Corresponde simplesmente ao ano em que o concurso foi lançado: 2019.
O que é um bogie? Bogie: substantivo masculino, estrutura colocada sob um trem que contém as rodas e permite uma condução estável