O metrô MF19 opera na linha 10!

Ele rola! O primeiro trem do MF19, essa nova geração de metrô que mudará o conforto diário de milhões de passageiros na região de Paris e continuará a modernização do metrô de Paris, está agora em serviço na linha 10.

O que é o MF19?

Esse é o nome do novo metrô que operará em oito linhas do metrô de Île-de-France.

Esse é, simplesmente, o novo padrão para o metrô na Île-de-France. Inclusivo, confortável, confiável, colocará a tecnologia a serviço dos passageiros.

Vamos apresentá-lo a você?