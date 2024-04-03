Novas funcionalidades para melhorar a informação aos passageiros na Île-de-France
Novas linhas e extensões, metrôs, bondes e trens de nova geração... O transporte público na região de Île-de-France está sendo modernizado. Uma modernização que também afeta a informação dos passageiros.
O objetivo? Permitir que todos planejem suas jornadas da melhor forma possível, com informações harmonizadas e em tempo real em toda a rede.
Descubra o que há de novo.
Novas telas 100% acessíveis para plataformas de metrô
O que as estações das linhas 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 têm em comum?
Em breve, todos estarão equipados com novos outdoors 100% acessíveis em suas plataformas. Um total de 242 estações serão equipadas com essas novas placas até junho de 2024.
E a primeira linha a se beneficiar disso é a linha 5 do metrô, com 44 novas placas já instaladas em suas 22 estações.
Qual é a diferença entre as telas antigas e as novas?
Essas novas telas serão equipadas com:
- Tempo de espera entre as próximas duas metrôs,
- A exibição de informações de tráfego em tempo real,
- Informação 100% acessível (com fonte aprimorada, contrastes e definição aprimorados, e melhor entrega de áudio das mensagens informativas).
Novos terminais de informações ao ar livre para ônibus na Île-de-France
Em 3 de abril de 2024, na última reunião do Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités, foi votado um programa para renovar os terminais externos de informações de ônibus para toda a Região.
O objetivo? Oferecer informações harmonizadas aos passageiros em toda a rede da Île-de-France e substituir gradualmente quase 9.000 estações de recarga entre 2025 e 2032 (de um total de 10.000 estações existentes).
Renovação dos terminais de ônibus em Île-de-France: o que vai mudar?
Nessas novas telas, diferentes informações aparecerão:
- O tempo de espera antes do próximo ônibus e do segundo,
- As multidões a bordo dos ônibus que se aproximavam ,
- Mensagens de informações de trânsito em caso de interrupções imprevistas.
O aplicativo Île-de-France Mobilités, o aplicativo que simplifica sua vida no transporte
O aplicativo Île-de-France Mobilités é o aplicativo essencial para facilitar o transporte público em Île-de-France com:
- Um cálculo de rotas,
- Informações de tráfego em tempo real,
- Os horários e mapas das diferentes linhas,
- A compra de bilhetes desmaterializados,
- Ou a possibilidade de recarregar seu passe Navigo.
E nas últimas semanas, além de calcular suas rotas de transporte público, carona e ciclismo, você também pode calcular suas rotas intermodales com uma bicicleta.
O que é intermodalidade?
Intermodalidade é o fato de mudar de modo de transporte na mesma rota.
Por exemplo : leve sua bicicleta de casa até a estação de trem mais próxima, depois pegue o metrô para chegar ao seu destino.