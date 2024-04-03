Novas funcionalidades para melhorar a informação aos passageiros na Île-de-France

© Sylvain HOMO
Novas linhas e extensões, metrôs, bondes e trens de nova geração... O transporte público na região de Île-de-France está sendo modernizado. Uma modernização que também afeta a informação dos passageiros.

O objetivo? Permitir que todos planejem suas jornadas da melhor forma possível, com informações harmonizadas e em tempo real em toda a rede.

Descubra o que há de novo.

Novas telas 100% acessíveis para plataformas de metrô

Exemplo de um outdoor na estação da plataforma Rape.

O que as estações das linhas 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 têm em comum?

Em breve, todos estarão equipados com novos outdoors 100% acessíveis em suas plataformas. Um total de 242 estações serão equipadas com essas novas placas até junho de 2024.

E a primeira linha a se beneficiar disso é a linha 5 do metrô, com 44 novas placas já instaladas em suas 22 estações.

Qual é a diferença entre as telas antigas e as novas?

Essas novas telas serão equipadas com:

  • Tempo de espera entre as próximas duas metrôs,
  • A exibição de informações de tráfego em tempo real,
  • Informação 100% acessível (com fonte aprimorada, contrastes e definição aprimorados, e melhor entrega de áudio das mensagens informativas).

Novos terminais de informações ao ar livre para ônibus na Île-de-France

Exemplo de novas telas de exibição de informações para terminais de ônibus.

Em 3 de abril de 2024, na última reunião do Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités, foi votado um programa para renovar os terminais externos de informações de ônibus para toda a Região.

O objetivo? Oferecer informações harmonizadas aos passageiros em toda a rede da Île-de-France e substituir gradualmente quase 9.000 estações de recarga entre 2025 e 2032 (de um total de 10.000 estações existentes).

Renovação dos terminais de ônibus em Île-de-France: o que vai mudar?

Nessas novas telas, diferentes informações aparecerão:

  • O tempo de espera antes do próximo ônibus e do segundo,
  • As multidões a bordo dos ônibus que se aproximavam ,
  • Mensagens de informações de trânsito em caso de interrupções imprevistas.

O aplicativo Île-de-France Mobilités, o aplicativo que simplifica sua vida no transporte

© Sylvain HOMO

O aplicativo Île-de-France Mobilités é o aplicativo essencial para facilitar o transporte público em Île-de-France com:

  • Um cálculo de rotas,
  • Informações de tráfego em tempo real,
  • Os horários e mapas das diferentes linhas,
  • A compra de bilhetes desmaterializados,
  • Ou a possibilidade de recarregar seu passe Navigo.

E nas últimas semanas, além de calcular suas rotas de transporte público, carona e ciclismo, você também pode calcular suas rotas intermodales com uma bicicleta.

O que é intermodalidade?

Intermodalidade é o fato de mudar de modo de transporte na mesma rota.

Por exemplo : leve sua bicicleta de casa até a estação de trem mais próxima, depois pegue o metrô para chegar ao seu destino.