Transporte em 2024: as coisas estão se movendo na Île-de-France

Transporte na Île-de-France: as coisas estão se movendo em 2024!
- Novidades em Essonne: o ônibus 100% elétrico Tzen4 atenderá 5 municípios em 2024
- O RER E chega a Nanterre-la-Folie: extensão da linha para o oeste com 3 novas estações: Porte Maillot, La Défense e Nanterre-La Folie
- Metrô, automação em movimento: trens 100% automatizados em 2024 na linha 4 do metrô
- Suas linhas estão sendo estendidas: a linha 11 do metrô está sendo ampliada com 6 novas estações entre Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier. Na linha 14, você pode chegar ao aeroporto de Orly em 16 minutos a partir de Olympiades e, ao norte, a linha se estende até Saint-Denis Pleyel. Quanto à T3b, ela conectará a Porte d'Asnières à Porte Dauphine.
- Em 2024, valide com seu iPhone na estação.
- Novos trens, ônibus e metrôs: 170 trens e metrôs novos ou renovados em 2024. 1.000 novos ônibus em circulação.
- Uma rede cada vez mais acessível: 40 estações serão disponibilizadas em 2024, incluindo a estação Saint-Denis.
Linha 4: metrô 100% automatizado em janeiro de 2024
Em janeiro de 2024, 100% dos trens da linha 4 do metrô serão automatizados.
Menos espera entre dois metrôs, fluxo de tráfego mais suave e uma oferta de transporte adaptada em tempo real, boas notícias para os frequentadores regulares da linha mais movimentada da Île-de-France.
Tzen 4: uma nova linha de ônibus 100% elétrica em Essonne
A nova linha de ônibus Tzen 4 circulará entre Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes em 2024.
Confortável, com ar-condicionado e acessível, substituirá a linha 402.
Os 4 Tzen em número
- 5 municípios atendidos em Essonne : Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes
- Uma linha 100% acessível
- 30 estações equipadas com móveis urbanos modernos, portabicicletas, telas de informações em tempo real para os passageiros e sistema de videovigilância
- Serviço contínuo entre 5h e 1h
O RER E chegará a Nanterre-La Folie em 2024
A extensão da RER E para o oeste está chegando em breve.
A linha será estendida até Nanterre-La Folie na primavera de 2024, com 3 novas estações - Porte Maillot, La Défense e Nanterre-La Folie, antes de continuar seu trajeto até Mantes-la-Jolie, até 2026.
Rota da extensão do RER para o oeste entre Haussmann Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie
Suas linhas jogam tempo extra
- M11 até Rosny-Bois-Perrier : a linha 11 do metrô continua seu trajeto com seis novas estações entre Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier em abril de 2024
- M14 a caminho do Aeroporto de Orly : em junho de 2024, você poderá chegar ao Aeroporto de Orly em apenas 16 minutos a partir de Olympiades
- M14 até Saint-Denis Pleyel : em junho de 2024 a linha será estendida ao norte até Saint-Denis Pleyel
- T3b : o bonde chega à Porte Dauphine em abril de 2024
Um trem de metrô na plataforma da estação Mairie de Saint-Ouen na linha 14 - © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
Conforto: veículos novos e reformados em suas linhas
Em 2024, seu transporte está passando por uma reforma com:
- 170 trens e metrôs novos ou renovados
- e 1.000 novos ônibus e ônibus em circulação
RER NG: um novo trem para o RER D
Após sua entrada em serviço na linha E em novembro de 2023, a nova RER NG chegará à linha RER D no outono de 2024.
Na primavera de 2024, valide com seu iPhone
Em breve, você poderá validar na estação com seu iPhone e Apple Watch, como já acontece com celulares com Android.
© Sylvain HOMO
Uma rede cada vez mais acessível
Em 2024, 40 novas estações serão disponibilizadas em Île-de-France, incluindo Saint-Denis.
Desconto no Véligo Location para todos os assinantes do serviço de Estacionamento para Bicicletas
Você é assinante do serviço de estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités ? Boas notícias.
Você tem direito a um desconto de 3 euros na assinatura mensal do Véligo Location : o serviço de aluguel que permite testar uma bicicleta elétrica a um preço vantajoso por seis meses.
© Yoann STOECKEL