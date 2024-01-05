Transporte em 2024: as coisas estão se movendo na Île-de-France

Linha 4: metrô 100% automatizado em janeiro de 2024

Em janeiro de 2024, 100% dos trens da linha 4 do metrô serão automatizados.

Menos espera entre dois metrôs, fluxo de tráfego mais suave e uma oferta de transporte adaptada em tempo real, boas notícias para os frequentadores regulares da linha mais movimentada da Île-de-France.