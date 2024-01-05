Transporte em 2024: as coisas estão se movendo na Île-de-France

Transporte na Île-de-France: as coisas estão se movendo em 2024!

  • Novidades em Essonne: o ônibus 100% elétrico Tzen4 atenderá 5 municípios em 2024
  • O RER E chega a Nanterre-la-Folie: extensão da linha para o oeste com 3 novas estações: Porte Maillot, La Défense e Nanterre-La Folie
  • Metrô, automação em movimento: trens 100% automatizados em 2024 na linha 4 do metrô
  • Suas linhas estão sendo estendidas: a linha 11 do metrô está sendo ampliada com 6 novas estações entre Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier. Na linha 14, você pode chegar ao aeroporto de Orly em 16 minutos a partir de Olympiades e, ao norte, a linha se estende até Saint-Denis Pleyel. Quanto à T3b, ela conectará a Porte d'Asnières à Porte Dauphine.
  • Em 2024, valide com seu iPhone na estação.
  • Novos trens, ônibus e metrôs: 170 trens e metrôs novos ou renovados em 2024. 1.000 novos ônibus em circulação.
  • Uma rede cada vez mais acessível: 40 estações serão disponibilizadas em 2024, incluindo a estação Saint-Denis.

Linha 4: metrô 100% automatizado em janeiro de 2024

Em janeiro de 2024, 100% dos trens da linha 4 do metrô serão automatizados.

Menos espera entre dois metrôs, fluxo de tráfego mais suave e uma oferta de transporte adaptada em tempo real, boas notícias para os frequentadores regulares da linha mais movimentada da Île-de-France.

Tzen 4: uma nova linha de ônibus 100% elétrica em Essonne

A nova linha de ônibus Tzen 4 circulará entre Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes em 2024.

Confortável, com ar-condicionado e acessível, substituirá a linha 402.

Os 4 Tzen em número

  • 5 municípios atendidos em Essonne : Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes
  • Uma linha 100% acessível
  • 30 estações equipadas com móveis urbanos modernos, portabicicletas, telas de informações em tempo real para os passageiros e sistema de videovigilância
  • Serviço contínuo entre 5h e 1h

Para poder ver este vídeo, deve

O RER E chegará a Nanterre-La Folie em 2024

A extensão da RER E para o oeste está chegando em breve.

A linha será estendida até Nanterre-La Folie na primavera de 2024, com 3 novas estações - Porte Maillot, La Défense e Nanterre-La Folie, antes de continuar seu trajeto até Mantes-la-Jolie, até 2026.

Rota da extensão do RER para o oeste entre Haussmann Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie

Rota da extensão do RER para o oeste entre Haussmann Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie

Suas linhas jogam tempo extra

  • M11 até Rosny-Bois-Perrier : a linha 11 do metrô continua seu trajeto com seis novas estações entre Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier em abril de 2024
  • M14 a caminho do Aeroporto de Orly : em junho de 2024, você poderá chegar ao Aeroporto de Orly em apenas 16 minutos a partir de Olympiades
  • M14 até Saint-Denis Pleyel : em junho de 2024 a linha será estendida ao norte até Saint-Denis Pleyel
  • T3b : o bonde chega à Porte Dauphine em abril de 2024
Um trem de metrô na plataforma da estação Mairie de Saint-Ouen na linha 14 - © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités

Um trem de metrô na plataforma da estação Mairie de Saint-Ouen na linha 14 - © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités

Conforto: veículos novos e reformados em suas linhas

Em 2024, seu transporte está passando por uma reforma com:

  • 170 trens e metrôs novos ou renovados
  • e 1.000 novos ônibus e ônibus em circulação

RER NG: um novo trem para o RER D

Após sua entrada em serviço na linha E em novembro de 2023, a nova RER NG chegará à linha RER D no outono de 2024.

Já presente na linha E, o RER NG chega no final de 2024 na linha D
Já presente na linha E, o RER NG chega no final de 2024 na linha D

Na primavera de 2024, valide com seu iPhone

Em breve, você poderá validar na estação com seu iPhone e Apple Watch, como já acontece com celulares com Android.

© Sylvain HOMO

© Sylvain HOMO

Uma rede cada vez mais acessível

Em 2024, 40 novas estações serão disponibilizadas em Île-de-France, incluindo Saint-Denis.

Desconto no Véligo Location para todos os assinantes do serviço de Estacionamento para Bicicletas

Você é assinante do serviço de estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités ? Boas notícias.

Você tem direito a um desconto de 3 euros na assinatura mensal do Véligo Location : o serviço de aluguel que permite testar uma bicicleta elétrica a um preço vantajoso por seis meses.

© Yoann STOECKEL

© Yoann STOECKEL