A nova geração do RER chegou à linha E
É isso! Desde 13 de novembro de 2023, os passageiros da linha RER E puderam embarcar em um trem novinho em folha, o RER NG (de "Nova Geração"), alguns meses antes dos que estão na linha RER D, que o descobrirão até o final de 2024.
Esta é uma oportunidade para revisar uma política ambiciosa liderada pela Île-de-France Mobilités e seus parceiros para transformar a rede RER da Île-de-France em direção a maior conforto e confiabilidade.
RER NG: um trem, desafios diferentes
Confiável, mais responsável e confortável: o novo trem nas linhas E e D é uma solução concreta para os desafios do aumento do número de passageiros na rede e da transformação das necessidades de passageiros no transporte público, o ponto central da qualidade de vida nas áreas urbanas.
O RER NG, em algumas palavras-chave
- Criação de espaço : diante do aumento constante de passageiros, o RER NG redesenhou seus espaços para oferecer um trem espaçoso, modular e aberto ao longo de todo o seu comprimento, facilitando a movimentação a bordo.
- Acessível a todos : o RER NG é um trem 100% acessível , com muitas portas alargadas , além de várias áreas de espera , várias reservadas para pessoas com deficiência e cadeiras de rodas.
- Inovação : Luzes LED que se adaptam a diferentes horários do dia, informações em tempo real e conectadas para passageiros, portas USB e ar-condicionado inteligente: o RER NG integra naturalmente a tecnologia em seu design para o conforto de todos.
- Economizando tempo : para aumentar o número de trens por hora e aumentar a confiabilidade, o RER NG será equipado com o processo NExTEO : uma ferramenta de automação de gestão que melhorará a pontualidade e o desempenho.
Uma rede em plena transformação
A chegada desse novo trem às linhas E e D não é resultado de uma iniciativa isolada, mas de uma pedra no edifício de uma rede RER em plena transformação na Île-de-France:
- Extensão da RER E entre Haussmann Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie (projeto Eole),
- Instalação do NExTEO : uma ferramenta para automatizar o gerenciamento e o desempenho nos RER B, D e E,
- Ou a chegada de 146 trens MI20, o novo RER B até 2025.
O pedido gradual de 255 trens , lançado em 2015, faz parte de uma política de renovação e renovação massiva dos trens na Île-de-France, impulsionada por Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France, para melhorar o conforto dos passageiros e aumentar a regularidade dos trens nas linhas.