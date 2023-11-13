A nova geração do RER chegou à linha E

É isso! Desde 13 de novembro de 2023, os passageiros da linha RER E puderam embarcar em um trem novinho em folha, o RER NG (de "Nova Geração"), alguns meses antes dos que estão na linha RER D, que o descobrirão até o final de 2024.

Esta é uma oportunidade para revisar uma política ambiciosa liderada pela Île-de-France Mobilités e seus parceiros para transformar a rede RER da Île-de-France em direção a maior conforto e confiabilidade.