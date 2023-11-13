A nova geração do RER chegou à linha E

Um trem da RER NG em testes ©Samuel Dhote
É isso! Desde 13 de novembro de 2023, os passageiros da linha RER E puderam embarcar em um trem novinho em folha, o RER NG (de "Nova Geração"), alguns meses antes dos que estão na linha RER D, que o descobrirão até o final de 2024.

Esta é uma oportunidade para revisar uma política ambiciosa liderada pela Île-de-France Mobilités e seus parceiros para transformar a rede RER da Île-de-France em direção a maior conforto e confiabilidade.

« Le principal levier pour améliorer la régularité d'une ligne, c'est un matériel performant et fiable. Dès mon arrivée, j'ai lancé un programme d’acquisition et de rénovation du matériel roulant, dont le RER NG fait naturellement partie. »
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, Présidente d’Île-de-France Mobilités

RER NG: um trem, desafios diferentes

Confiável, mais responsável e confortável: o novo trem nas linhas E e D é uma solução concreta para os desafios do aumento do número de passageiros na rede e da transformação das necessidades de passageiros no transporte público, o ponto central da qualidade de vida nas áreas urbanas.

Frente de um trem RER NG ©Samuel Dhote
O RER NG, em algumas palavras-chave 

  • Criação de espaço : diante do aumento constante de passageiros, o RER NG redesenhou seus espaços para oferecer um trem espaçoso, modular e aberto ao longo de todo o seu comprimento, facilitando a movimentação a bordo.
  • Acessível a todos : o RER NG é um trem 100% acessível , com muitas portas alargadas , além de várias áreas de espera , várias reservadas para pessoas com deficiência e cadeiras de rodas.
  • Inovação : Luzes LED que se adaptam a diferentes horários do dia, informações em tempo real e conectadas para passageiros, portas USB e ar-condicionado inteligente: o RER NG integra naturalmente a tecnologia em seu design para o conforto de todos.
  • Economizando tempo : para aumentar o número de trens por hora e aumentar a confiabilidade, o RER NG será equipado com o processo NExTEO : uma ferramenta de automação de gestão que melhorará a pontualidade e o desempenho.

Uma rede em plena transformação

A chegada desse novo trem às linhas E e D não é resultado de uma iniciativa isolada, mas de uma pedra no edifício de uma rede RER em plena transformação na Île-de-France:

  • Extensão da RER E entre Haussmann Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie (projeto Eole),
  • Instalação do NExTEO : uma ferramenta para automatizar o gerenciamento e o desempenho nos RER B, D e E,
  • Ou a chegada de 146 trens MI20, o novo RER B até 2025.

O pedido gradual de 255 trens , lançado em 2015, faz parte de uma política de renovação e renovação massiva dos trens na Île-de-France, impulsionada por Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France, para melhorar o conforto dos passageiros e aumentar a regularidade dos trens nas linhas.