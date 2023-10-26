NExTEO, uma nova ferramenta para melhorar a pontualidade do RER B e D
O que é NExTEO?
O financiamento da ferramenta NExTEO nas linhas B e D do RER acaba de ser votado. Mas o que é o NExTEO?
O NExTEO é uma ferramenta de sinalização e controle de tráfego que automatiza parte do controle do trem auxiliando o maquinista na frenagem e aceleração.
Seu processo melhora o desempenho da infraestrutura e dos trens , ao mesmo tempo em que possibilita ganhar de 3 a 4 pontos de pontualidade em linhas equipadas.
Por que implantar o NExTEO nas linhas B e D do RER?
Após uma fase inicial de testes para a extensão do RER E, a NExTEO está preparando sua chegada em duas novas linhas.
Candidatos ideais, o RER B e o D estão entre as linhas mais movimentadas da rede Île-de-France Mobilités , com mais de 1 milhão de passageiros diários na B e 650.000 passageiros na D. Esse já é um número significativo de visitantes, que vem aumentando de forma constante há 10 anos, com +3% a mais a cada ano.
O túnel entre Châtelet e Gare du Nord, um ponto tenso para o RER B e D
No túnel entre Châtelet e Gare du Nord, as duas linhas se cruzam, forçando-as a observar uma área de segurança que tem forte impacto na pontualidade.
A automação do tráfego no túnel graças ao NExTEO possibilitará melhorar o fluxo de tráfego, aumentar o número de trens por hora e, assim , melhorar o serviço para o norte da região de Île-de-France.
NExTEO, uma iniciativa que faz parte da política de melhoria do RER B e D
O financiamento do NExTEO faz parte de um plano global e de investimento massivo lançado por Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região Île-de-France, com o apoio do Estado, para melhorar a qualidade do serviço nas duas linhas:
- Trens novos, confortáveis e mais eficientes (RER NG e MI 20),
- Novo centro de comando único para melhorar a gestão das duas linhas
- Ou adaptações de infraestruturas existentes...
O objetivo? Melhorar a qualidade do serviço e as condições de viagem para os moradores de Île-de-France, de forma rápida e concreta, nessas duas linhas do futuro.
Quando o NExTEO será implantado nas linhas B e D?
A implantação do NExTEO requer um período significativo de testes e implementação, tanto na infraestrutura quanto nos trens.
A entrada em funcionamento do processo está planejada, no máximo, em 2031 no túnel Châtelet - Gare du Nord, e em 2033, em todo o perímetro.
Uma operação de €967 milhões para os equipamentos da infraestrutura existente da rede, financiada 70% pela Região da Île-de-France e 30% pelo Estado, com participação de €35 milhões dos operadores (SNCF Réseau, SNCF Voyageurs e RATP), complementada por €239 milhões, necessária para o equipamento dos trens, financiada pela Île-de-France Mobilités.