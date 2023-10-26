NExTEO, uma nova ferramenta para melhorar a pontualidade do RER B e D

O que é NExTEO?

O financiamento da ferramenta NExTEO nas linhas B e D do RER acaba de ser votado. Mas o que é o NExTEO?

O NExTEO é uma ferramenta de sinalização e controle de tráfego que automatiza parte do controle do trem auxiliando o maquinista na frenagem e aceleração.

Seu processo melhora o desempenho da infraestrutura e dos trens , ao mesmo tempo em que possibilita ganhar de 3 a 4 pontos de pontualidade em linhas equipadas.