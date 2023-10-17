Melhorando a pontualidade no RER B: um plano de ação em 14 pontos
© Jean-Marc GOURDON - Ile-de-France Mobilités
Desde 2015, a linha B do RER tem apresentado uma queda na qualidade do serviço, tanto do ponto de vista da pontualidade dos trens quanto da recorrência de falhas, impactando as condições de viagem de milhares de moradores da Île-de-France.
Para compreender melhor as fontes das falhas e restaurar uma qualidade de serviço que atenda às necessidades dos passageiros: Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France, encarregou Yves Ramette (especialista ferroviário e ex-diretor-geral da RATP), junto com dois escritórios de projeto especializados (Setec e Rail Concept), a realização de uma auditoria.
O objetivo? Estude o problema, identifique as causas e implemente um plano de ação concreto para restaurar o tráfego regular na linha e melhorar a pontualidade em +1% a cada ano.
Auditoria do RER B: uma iniciativa integrada a uma política de melhoria massiva
A auditoria, encomendada em março de 2023, faz parte de uma política de investimentos massivos liderada pela Île-de-France Mobilités para melhorar as condições de viagem dos residentes da Île-de-France na linha B, a segunda linha mais movimentada da Europa (+ 1 milhão de passageiros por dia).
Para esse mesmo objetivo, €3,5 bilhões já foram investidos em diversas ações, incluindo o pedido de 146 novos e mais eficientes trens no RER B (MI20) e a implementação do processo "NExTEO", um sistema de sinalização e controle de tráfego que permite maior confiabilidade e aumento na pontualidade na linha.
Passo 1: Faça um diagnóstico
Para encontrar soluções concretas que, acima de tudo, sejam adaptadas aos problemas no terreno encontrados pelo RER B, foi realizado um estudo minucioso, a fim de identificar todos os problemas envolvidos na queda da qualidade do serviço na linha.
O diagnóstico é claro: o RER B está sofrendo com inúmeros incidentes operacionais, causados por infraestrutura e material rodante que não conseguem mais atender ao aumento do número de passageiros e expectativas dos usuários.
Além disso, há um volume de grandes trabalhos na linha e uma multiplicidade de intervenientes envolvidos na operação da RER B (Île-de-France Mobilités, RATP, SCNF Transilien Voyageurs e SNCF Réseau), cuja colaboração total deve ser garantida para a operação e manutenção eficientes da linha.
Passageiros na estação Massy - © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
Passo 2: Construa uma linha de trabalho
Após um período de diagnóstico e um estudo aprofundado que possibilitou compreender, em detalhes, as causas da queda na qualidade observada desde 2015, cinco áreas de melhoria foram destacadas:
- Encontrando a disponibilidade de material rodante conforme as necessidades
- Adaptando a gestão do tráfego à nova taxa de passageiros
- Fortalecimento da coordenação em torno do trabalho
- Fortalecimento da dinâmica positiva na governança do RER B
- Desenvolvimento de ferramentas e sistemas de informação comuns
Passo 3: Encontre soluções concretas
Quatorze ações concretas foram definidas para melhorar as condições de viagem do RER B, algumas das quais podem ser implementadas a partir do final de 2023:
- Adaptar a renovação dos trens atuais para aumentar o número de trens disponíveis a partir de janeiro de 2024.
- Melhorar a eficiência do local de manutenção de material rodante de Mitry.
- Definir os objetivos contratuais de desempenho entre a SNCF Réseau e a Île-de-France Mobilités.
- Adaptar a organização de toda a linha para fortalecer a responsabilidade das empresas da RATP e SNCF.
- Implementar uma ferramenta de escalonamento compartilhada entre SCNF e RATP, comum aos dois locais de manutenção Mitry e Massy, para simplificar intervenções técnicas sob controle de manutenção e desenvolver uma ferramenta para localizar trens ao norte da linha.
- Garantir o uso de faixas diretas quando o CDG expresso for colocado em serviço , priorizando a troca para o RER B em situações de interrupção.
- Antecipe a unificação dos trabalhos em toda a linha entre os gestores de infraestrutura da SNCF Réseau e da RATP.
- Melhorar a coordenação dos atores entre o planejamento das obras e a atividade de manutenção na oficina de Mitry.
- Fortalecer os meios de intervenção da SNCF Network para uma rápida resolução de incidentes de infraestrutura , facilitando o movimento de agentes nas estradas e o manejo simultâneo de vários incidentes.
- Facilitar mudanças regulatórias no perímetro da SNCF para se adaptar às particularidades do RER B e apoiar as mudanças operacionais associadas.
- Implemente ferramentas para facilitar a operação do tráfego em pontos-chave da linha.
- Reavalie regularmente a eficácia das medidas voltadas para limitar incidentes externos : por meio de reguladores de fluxo nas plataformas, manejo do desconforto rápido dos passageiros e equipes de detecção de cães.
- Unificar sistemas e práticas de informação para identificar incidentes e seus impactos , realizando periodicamente análises críticas desses dados e reportando tendências na evolução do desempenho da linha a longo prazo.
- Estabelecer um Centro de Comando Único (CCU) para RER B e D. Essa última ação estará operacional em 2030 em La Plaine Saint-Denis. Procurada e financiada pela Île-de-France Mobilités, sua ação será decisiva para evitar incidentes em cascata e reduzir a duração dos incidentes.