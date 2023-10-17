Melhorando a pontualidade no RER B: um plano de ação em 14 pontos

Desde 2015, a linha B do RER tem apresentado uma queda na qualidade do serviço, tanto do ponto de vista da pontualidade dos trens quanto da recorrência de falhas, impactando as condições de viagem de milhares de moradores da Île-de-France.

Para compreender melhor as fontes das falhas e restaurar uma qualidade de serviço que atenda às necessidades dos passageiros: Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France, encarregou Yves Ramette (especialista ferroviário e ex-diretor-geral da RATP), junto com dois escritórios de projeto especializados (Setec e Rail Concept), a realização de uma auditoria.

O objetivo? Estude o problema, identifique as causas e implemente um plano de ação concreto para restaurar o tráfego regular na linha e melhorar a pontualidade em +1% a cada ano.

Auditoria do RER B: uma iniciativa integrada a uma política de melhoria massiva

A auditoria, encomendada em março de 2023, faz parte de uma política de investimentos massivos liderada pela Île-de-France Mobilités para melhorar as condições de viagem dos residentes da Île-de-France na linha B, a segunda linha mais movimentada da Europa (+ 1 milhão de passageiros por dia).

Para esse mesmo objetivo, €3,5 bilhões já foram investidos em diversas ações, incluindo o pedido de 146 novos e mais eficientes trens no RER B (MI20) e a implementação do processo "NExTEO", um sistema de sinalização e controle de tráfego que permite maior confiabilidade e aumento na pontualidade na linha.