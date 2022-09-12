Linha 4: vamos para a automação

Um ônibus automático na linha 4 do metrô, durante os testes mais recentes conhecidos como "prova geral"

A linha automática 4 do metrô? Já é uma realidade!

Desde 2022, você pode até pegá-los emprestado. Ônibus automáticos levam você entre Bagneux e Porte de Clignancourt.

Esta linha, a mais movimentada da rede Île-de-France Mobilités, que conecta Porte de Clignancourt a Bagneux, está entrando em uma nova era com metrôs 100% automáticos em 2024!

Automatar a linha 4, mas por quê?

A Linha 4 será a terceira linha automática da rede de metrô de Île-de-France. Mas por que automatizar o metrô? As vantagens de uma linha automática – como as linhas 1, 14 e agora a linha 4 – são múltiplas:

  • Aumento da capacidade de transporte
  • Adaptação da oferta em tempo real
  • Intervalos curtos entre dois trens
  • Aumento da segurança e consistência
  • Equipe em solo a serviço dos passageiros
  • Intervenção rápida quando necessário graças à supervisão permanente

O custo de sua automação representa um investimento de cerca de €470 milhões, 100% financiado pela Île-de-France Mobilités.

Qual metrô automático na linha 4?

Uma vez totalmente automatizada, no final de 2023, a linha 4 operará três gerações de material rodante automático:

  • o MP89 e o MP05, equipamentos históricos autônomos da linha 14
  • o novo equipamento automático MP14 (que já opera na linha 14)

Para poder ver este vídeo, deve

Automação gradual da rede Île-de-France Mobilités

A automação da linha 4 do metrô vem depois da linha 1. A Linha 14, por outro lado, é automática desde sua inauguração em 1998.

Em 2022, foi a vez do metrô 13 ter sua linha automatizada, com a chegada dos primeiros trens em 2027.

As futuras linhas 15, 16, 17 e 18 também estarão disponíveisassim que forem comissionadas.