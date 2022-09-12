Linha 4: vamos para a automação
A linha automática 4 do metrô? Já é uma realidade!
Desde 2022, você pode até pegá-los emprestado. Ônibus automáticos levam você entre Bagneux e Porte de Clignancourt.
Esta linha, a mais movimentada da rede Île-de-France Mobilités, que conecta Porte de Clignancourt a Bagneux, está entrando em uma nova era com metrôs 100% automáticos em 2024!
Automatar a linha 4, mas por quê?
A Linha 4 será a terceira linha automática da rede de metrô de Île-de-France. Mas por que automatizar o metrô? As vantagens de uma linha automática – como as linhas 1, 14 e agora a linha 4 – são múltiplas:
- Aumento da capacidade de transporte
- Adaptação da oferta em tempo real
- Intervalos curtos entre dois trens
- Aumento da segurança e consistência
- Equipe em solo a serviço dos passageiros
- Intervenção rápida quando necessário graças à supervisão permanente
O custo de sua automação representa um investimento de cerca de €470 milhões, 100% financiado pela Île-de-France Mobilités.
Qual metrô automático na linha 4?
Uma vez totalmente automatizada, no final de 2023, a linha 4 operará três gerações de material rodante automático:
- o MP89 e o MP05, equipamentos históricos autônomos da linha 14
- o novo equipamento automático MP14 (que já opera na linha 14)
Automação gradual da rede Île-de-France Mobilités
A automação da linha 4 do metrô vem depois da linha 1. A Linha 14, por outro lado, é automática desde sua inauguração em 1998.
Em 2022, foi a vez do metrô 13 ter sua linha automatizada, com a chegada dos primeiros trens em 2027.
As futuras linhas 15, 16, 17 e 18 também estarão disponíveisassim que forem comissionadas.