Investigação pública adicional para a extensão do Tram 13 Express
O contexto
Declarado utilidade pública em 2014, o Expresso do Bonde 13 tem como objetivo melhorar o deslocamento nas Yvelines por meio desse modo confiável e eficiente que transportará 38.500 passageiros por dia. Ela assumirá parcialmente a linha ferroviária existente da Grande Ceinture (GC).
Essa nova linha visa simplificar as viagens entre o norte e o sul para os habitantes do departamento, oferecendo uma ligação rápida, regular e confiável, sem passar por Paris, entre os principais centros de emprego do departamento. Muitas conexões serão oferecidas com os Trens A, C, L, J, U e N.
Rota da linha expressa do Bonde 13
O trabalho na primeira fase do projeto entre Saint-Cyr e Saint-Germain começou em fevereiro de 2017. Quanto à fase 2, que é estender esse primeiro trecho ao norte até Achères, as conclusões de uma investigação pública inicial em 2014 levaram a estudos adicionais a serem realizados para validar a viabilidade de uma rota urbana alternativa, que seria muito mais vantajosa em termos de serviço e tráfego de passageiros, especialmente na conexão com as linhas A e J na estação de Poissy.
A apresentação dessa nova rota começou com uma consulta adicional em 2016 e agora continua com uma investigação pública, a última etapa antes da declaração de utilidade pública.
Uma única investigação pública adicional de 8 de janeiro a 9 de fevereiro de 2018
O principal objetivo desse procedimento é oferecer aos habitantes dos municípios envolvidos (Achères, Saint-Germain-en-Laye, Poissy) uma apresentação clara das vantagens e desvantagens induzidas pela rota alternativa em comparação com a rota inicial proposta em 2014. A nova rota planeja passar pelo centro de Poissy (estação Poissy RER, Los distritos de La Bruyère, Saint-Exupéry e o futuro distrito de Rouget de Lisle), que é mais denso e movimentado do que a estação planejada como parte do trajeto inicial. O impacto dessa rota tem sido estudado de todos os ângulos.
A pesquisa também focará na compatibilidade do planejamento urbano local da cidade de Saint-Germain-en-Laye.
Como participar?
Para obter informações e dar sua opinião, é possível:
- expressam-se em registros disponíveis na prefeitura, na prefeitura de Yvelines ou no site do tram13.express.phase2.enquetepublique.net após consultar o arquivo adicional de investigação pública
- participe da reunião pública organizada em 11 de janeiro de 2018, às 19h30, no teatro municipal de Poissy
- intercâmbio com os membros da Comissão de Inquérito durante sessões organizadas em Poissy, Saint-Germain-en-Laye e Achères entre 17 de janeiro e 9 de fevereiro de 2018
- Escreva por correio ou e-mail para a Comissão de Inquérito
Ao final da pesquisa, os resultados obtidos contribuirão para a escolha do prefeito de uma das duas rotas propostas, a fim de declará-la de utilidade pública.
Todas as informações práticas podem ser encontradas no folheto, cartaz e folheto da investigação pública, disponíveis para download abaixo.
O projeto de ampliação em um olhar
A rota da extensão do Tram 13 Express ligará Achères-Ville a Saint-Germain Grande Ceinture até 2026. Várias estações estão planejadas, 4 para a rota inicial (Saint-Germain Grande Ceinture, Poissy Grande Ceinture, Achères-Chêne-Feuillu, Achères-Ville) e 6 para a rota urbana alternativa (Saint-Germain Grande Ceinture, Poissy Gambetta, Poissy RER, Poissy ZAC, Achères-Chêne-Feuillu, Achères-Ville).
Os proprietários do projeto são Île-de-France Mobilités (coordenação geral do projeto), SNCF Réseau (rede ferroviária nacional) e SNCF Mobilités (manutenção dos edifícios das estações).
A infraestrutura, ou seja, 250 milhões de euros. Os bondes, ou seja, 52,8 milhões de euros. Operações, custos projetados no processo de consolidação
O projeto é financiado pelo Estado com 16,8%, pela Região da Île-de-France com 53,2% e pelo Departamento de Yvelines com 30%, no valor de 250 milhões de euros. O material rodante, que representa 11 trens novos por um investimento de 53 milhões de euros, e a operação são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités.