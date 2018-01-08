Investigação pública adicional para a extensão do Tram 13 Express

O contexto

Declarado utilidade pública em 2014, o Expresso do Bonde 13 tem como objetivo melhorar o deslocamento nas Yvelines por meio desse modo confiável e eficiente que transportará 38.500 passageiros por dia. Ela assumirá parcialmente a linha ferroviária existente da Grande Ceinture (GC).

Essa nova linha visa simplificar as viagens entre o norte e o sul para os habitantes do departamento, oferecendo uma ligação rápida, regular e confiável, sem passar por Paris, entre os principais centros de emprego do departamento. Muitas conexões serão oferecidas com os Trens A, C, L, J, U e N.