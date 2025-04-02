Navigo Liberté +: é oficial, você adora!
Navigo Liberté +: já tem 1 milhão de assinantes!
Você conhece o Navigo Liberté +: é essa assinatura que permite viajar sem restrições para qualquer lugar da Île-de-France, a uma tarifa preferencial, usando todos os meios de transporte. Perfeitamente adaptado ao uso de viajantes ocasionais, o Navigo Liberté + encontrou seu público, com agora 1 milhão de assinantes.
Navigo Liberté + em quatro argumentos principais:
- - 20% em todas as suas viagens: Navigo Liberté + custa €1,99 para viagem de metrô/trem/RER (comparado a €2,50) e €1,60 para viagem de ônibus/bonde (comparado a €2)
- Uma conexão gratuita, ou seja, uma viagem de ônibus até a estação de trem, depois da estação para Paris e a troca de metrô custa apenas €1,99
- Um débito direto no dia 15 do mês seguinte, apenas em viagens feitas
- Um ticket que ainda é válido, sem recarregar, em qualquer lugar da região, mas sem precisar pagar uma taxa fixa todo mês
Navigo Liberté +: o que seus assinantes acham?
1 milhão de assinantes é maravilhoso. Mas assinantes felizes são ainda melhores! Para descobrir, fizemos muitas perguntas a 20.500 assinantes que assinaram o serviço Navigo Liberté + entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro de 2025.
Então, o que você acha do Navigo Liberté +?
Você gosta muito, aparentemente! Com 9 em cada 10 novos assinantes totalmente satisfeitos com este ingresso e 7 em cada 10 que o recomendariam para seus amigos e familiares. Quanto a assinar o serviço: 8 em cada 10 assinantes acharam simples.
O que nos agrada especialmente é que o Navigo Liberté + parece atender às necessidades de viajantes ocasionais: enquanto 78% dos assinantes usam transporte público menos de 3 vezes por semana, principalmente para usar a rede ferroviária (metrô e RER), 30% deles usam mais o transporte público desde que assinaram o Navigo Liberté +.
Ex-usuários do bilhete de papelão
70% dos novos assinantes são ex-usuários do bilhete de papelão e a mesma porcentagem já passou na fase de assinatura graças à liberdade do pay-as-you-go, pois, ao contrário do livreto de bilhetes, não há adiantamento, apenas as viagens feitas são faturadas no mês seguinte.
Île-de-France é sua!
A extensão da validade do Navigo Liberté + para toda a Île-de-France parece ter convencido você: 53% dos entrevistados dizem apreciar a liberdade de poder viajar para qualquer lugar da região, independentemente do meio de transporte.
A pesquisa também mostra uma taxa de satisfação muito alta entre os habitantes dos subúrbios periféricos, com uma média de 9,4 de 10, incluindo 9 de 10 pelo preço atrativo que permite atravessar a Île-de-France por um máximo de €1,99.
A simplificação das tarifas de transporte continua
A extensão do Navigo Liberté + para toda a região da Île-de-France faz parte de um processo de simplificação das tarifas de transporte que está em andamento desde 2016.