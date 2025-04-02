Navigo Liberté +: é oficial, você adora!

Então, o que você acha do Navigo Liberté +?

Você gosta muito, aparentemente! Com 9 em cada 10 novos assinantes totalmente satisfeitos com este ingresso e 7 em cada 10 que o recomendariam para seus amigos e familiares. Quanto a assinar o serviço: 8 em cada 10 assinantes acharam simples.

O que nos agrada especialmente é que o Navigo Liberté + parece atender às necessidades de viajantes ocasionais: enquanto 78% dos assinantes usam transporte público menos de 3 vezes por semana, principalmente para usar a rede ferroviária (metrô e RER), 30% deles usam mais o transporte público desde que assinaram o Navigo Liberté +.

Ex-usuários do bilhete de papelão

70% dos novos assinantes são ex-usuários do bilhete de papelão e a mesma porcentagem já passou na fase de assinatura graças à liberdade do pay-as-you-go, pois, ao contrário do livreto de bilhetes, não há adiantamento, apenas as viagens feitas são faturadas no mês seguinte.

Île-de-France é sua!

A extensão da validade do Navigo Liberté + para toda a Île-de-France parece ter convencido você: 53% dos entrevistados dizem apreciar a liberdade de poder viajar para qualquer lugar da região, independentemente do meio de transporte.

A pesquisa também mostra uma taxa de satisfação muito alta entre os habitantes dos subúrbios periféricos, com uma média de 9,4 de 10, incluindo 9 de 10 pelo preço atrativo que permite atravessar a Île-de-France por um máximo de €1,99.