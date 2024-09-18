Simplificação das tarifas de transporte na Île-de-France
Desde 2015, a revolução da venda de bilhetes está em andamento para simplificar as viagens dos residentes de Île-de-France
Deszoneamento do passe Navigo, nascimento dos passes Easy e Liberté+ em 2019, em 2022, implementação do escudo tarifário com ingressos de origem/destino limitados a no máximo €5, e chegada dos bilhetes em seus smartphones Android, e depois em smartphones Apple em 2024.
Em 2025, a revolução continua, com:
- Simplificação das tarifas de transporte para viajantes ocasionais: onde 50.000 tarifas diferentes eram possíveis, em 1º de janeiro de 2025, haverá apenas duas!
- A extensão do passo Navigo Liberté+ para toda a Île-de-France
Duas passagens e preço idêntico para todos os residentes de Île-de-France
Em 1º de janeiro de 2025, dois ingressos serão oferecidos e substituirão todos os outros.
- Você vai pegar trem, RER ou metrô? Uma viagem agora custará €2,50, independentemente do seu destino, mesmo que você vá para o outro lado da Île-de-France
- Você vai pegar ônibus ou bonde? Sua viagem será cobrada €2, independentemente do destino
Por favor, note :
- O Bilhete Metro-Trem-RER é válido apenas em linhas de metrô, trem e RER
- O Bilhete de Ônibus-Bonde é válido apenas em linhas de ônibus e bonde
- Se você fizer a transferência entre o RER e o ônibus, por exemplo, precisará de 2 bilhetes
- Esses dois ingressos também estarão disponíveis com tarifa reduzida para o público que atualmente tem direito a descontos
Navigo Liberté+ válido em toda a Île-de-France
A partir de 1º de janeiro de 2025, viaje para qualquer lugar da Île-de-France com seu passe Navigo.
Pegue o trem, metrô, bonde, ônibus e RER livremente: você se beneficia de tarifas vantajosas e conexões gratuitas, independentemente do meio de transporte que usar!
Com o Navigo Liberté+:
- o bilhete Metro-Trem-RER custa €1,99
- o bilhete de ônibus-bonde custa €1,60
- a conexão entre ônibus ou bonde com metrô, trem ou RER é gratuita
Liberté+ no seu smartphone na primavera de 2025
Inicialmente, o Navigo Liberté+ está disponível apenas em um cartão Navigo, mas na primavera de 2025 você poderá carregá-lo e usá-lo diretamente do seu smartphone Android e iOS!
Você já tem um passe Navigo Liberté+?
Boas notícias! Você não precisa fazer nada para aproveitar a validade dela em toda a rede, não precisa trocar de cartão.
2 novos ingressos, 3 milhões de vencedores
- Com essas novas tarifas, 3 milhões de usuários ocasionais de ônibus, trem e RER pagarão menos, com um preço reduzido pela metade para viagens muito longas
- O preço sendo o mesmo onde quer que você viaje na Île-de-France, os residentes da Île-de-France poderão explorar sua região por um preço baixo e descobrir seus muitos tesouros
Por que essa reforma das tarifas de transporte na Île-de-France?
Essa revolução do bilhete tem três objetivos, no coração da missão de serviço público da Île-de-France Mobilités.
1. Garantir a coesão social e territorial na Île-de-France
- Essa reforma possibilita completar a lógica de deszoneamento da região de Île-de-France e iniciada pelo único passo Navigo
- O mesmo preço para todos os residentes de Île-de-France: os moradores dos subúrbios periféricos, que têm menos transporte, pagarão o mesmo preço que aqueles que se beneficiam do metrô ao pé de sua casa
- É o fim das fronteiras geográficas e das barreiras financeiras ao uso do transporte
2. Ecologia
- Essa reforma incentivará o uso maior do transporte público, especialmente nos subúrbios periféricos
- Isso apoia nosso objetivo estabelecido no Plano de Mobilidade 2030, liderado pela Île-de-France Mobilités: -15% dos carros particulares nas estradas (2 milhões a menos por dia)
3. Simplificação
- Essa reforma possibilita acabar com as absurdidades criadas pelas tarifas de 50.000 e pelas "armadilhas tarifárias" (por exemplo, em La Défense entre o metrô e o RER ou em Massy, entre o RER B e o C), que são vividas como injustiças
- Simplificação para a compra de ingressos em aplicativos e máquinas de venda automática
- Melhor recepção para visitantes
E se eu ainda tiver Tickets+ e Origem/Destino?
Se você ainda tiver ingressos t+ no celular, seus bilhetes Easy Pass ou Origin/Destination no bolso, eles continuam válidos até 31 de dezembro de 2025.
No entanto, certifique-se de usá-los rapidamente: os tickets magnéticos desaparecerão gradualmente e cada vez mais validadores deixarão de aceitá-los.
As passagens a bordo dos ônibus continuarão disponíveis pelo preço de €2,50.
Uma simplificação que também se aplica aos ingressos para visitantes
- Navego Day todas as zonas a €12,em vez de €20,60 (sem acesso a aeroportos)
- Tarifa única de aeroporto a €13, válida para ambos os aeroportos (Roissy Charles-de-Gaulle e Orly), partindo de toda a Île-de-France
- Passeio por Paris por €29,90, incluindo acesso a aeroportos e descontos em locais e monumentos parisienses, como o Museu Grévin, os Invalides ou o Palácio de Versalhes