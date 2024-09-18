Simplificação das tarifas de transporte na Île-de-France

Liberté+ no seu smartphone na primavera de 2025

Inicialmente, o Navigo Liberté+ está disponível apenas em um cartão Navigo, mas na primavera de 2025 você poderá carregá-lo e usá-lo diretamente do seu smartphone Android e iOS!

Você já tem um passe Navigo Liberté+?

Boas notícias! Você não precisa fazer nada para aproveitar a validade dela em toda a rede, não precisa trocar de cartão.