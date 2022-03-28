Novos equipamentos, soldagem por trilhos: as coisas estão avançando no T3b
Nove bondes novos chegam à linha T3b
Eles são novíssimos, todos lindos e realmente confortáveis: estes são os nove novos trens TW03 que serão adicionados a partir de segunda-feira, 28 de março, aos 32 trens que já circulam pela linha de bonde T3b.
Modernos, acessíveis e mais silenciosos, esses trens TW03 têm capacidade para 300 lugares cada, incluindo 75 assentos.
Mais nove trens, encomendados em antecipação à extensão da linha T3b até Porte Dauphine, para garantir o mesmo nível de serviço... apesar de ainda faltar alguns quilômetros!
Porte d'Asnières: primeira soldagem de trilhos
Em termos de infraestrutura e do progresso das obras de extensão até Porte Dauphine, as coisas também estão avançando!
Na sexta-feira, 18 de março, foi realizada a primeira soldagem de trilhos na Porte d'Asnières. A primeira de uma série muito longa, com um total de 800 soldas serão realizadas para chegar ao novo terminal da linha T3b, a 3,2 km de distância, com comissionamento previsto para o início de 2024.
Um bonde T3b, múltiplas conexões
A caminho da Porte Dauphine, ao longo dos Boulevards des Maréchaux, a nova rota da T3b atende os 17º e 16º arrondissements, bem como as cidades de Neuilly-sur-Seine e Levallois-Perret.
Também oferece conexão com o RER C em Porte Dauphine e Porte Maillot, assim como com os metrôs 1, 2 e 3, e com a rodoviária Porte Champerret.
Ao final deste projeto, entre as Portes d'Asnières e o Dauphine, a T3b cobrirá uma distância de aproximadamente 17 km desde a Porte de Vincennes, além dos 12,8 km já cobertos ao sul pela T3a, da Pont du Garigliano até a Porte de Vincennes.
O bonde: um transporte muito urbano, silencioso e ambientalmente amigável
Não poluentes, silenciosos por serem 100% elétricos, esses trens T3b demonstram mais uma vez o interesse do bonde como um meio de transporte eficiente e confortável, no coração das cidades sustentáveis.