Novos equipamentos, soldagem por trilhos: as coisas estão avançando no T3b

Nove bondes novos chegam à linha T3b

Eles são novíssimos, todos lindos e realmente confortáveis: estes são os nove novos trens TW03 que serão adicionados a partir de segunda-feira, 28 de março, aos 32 trens que já circulam pela linha de bonde T3b.

Modernos, acessíveis e mais silenciosos, esses trens TW03 têm capacidade para 300 lugares cada, incluindo 75 assentos.

Mais nove trens, encomendados em antecipação à extensão da linha T3b até Porte Dauphine, para garantir o mesmo nível de serviço... apesar de ainda faltar alguns quilômetros!