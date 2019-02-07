Uma nova rede de ônibus em Paris

Campanha de comunicação: Ônibus em Paris e nos subúrbios internos têm um novo plano
Clique na imagem para ver o press kit.

Ônibus de Paris em uma nova rota

O objetivo é melhorar a qualidade do serviço oferecido aos passageiros com ônibus mais frequentes e pontuais, melhor distribuídos por todo o território, por meio de uma rede mais legível com:

  • Uma melhor distribuição dos serviços entre o coração de Paris e os distritos (os 19º e 20º arrondissements, por exemplo, passaram por fortes mudanças demográficas) e os municípios no anel viário interno que são menos bem atendidos.
  • A criação de 5 novas linhas de ônibus e novas ligações interdistritais.
  • Uma redução na duplicação de serviços em certos trechos no coração de Paris (exemplos: entre Gare St-Lazare e Opéra, entre Hôtel de Ville e Louvre Rivoli / Palais Royal).

Além disso, essa reforma da rede e o desenvolvimento das estradas que ela envolve devem possibilitar a melhoria da regularidade dos ônibus e aumentar sua velocidade comercial.

Mais informações sobre nouveaureseaubusparisien.fr

Novo mapa de rotas para os ônibus de Paris
Novo mapa de ônibus de Paris

Rota da nova linha de ônibus de Paris