Uma nova rede de ônibus em Paris

O objetivo é melhorar a qualidade do serviço oferecido aos passageiros com ônibus mais frequentes e pontuais, melhor distribuídos por todo o território, por meio de uma rede mais legível com:

Uma melhor distribuição dos serviços entre o coração de Paris e os distritos (os 19º e 20º arrondissements, por exemplo, passaram por fortes mudanças demográficas) e os municípios no anel viário interno que são menos bem atendidos.

A criação de 5 novas linhas de ônibus e novas ligações interdistritais.

Uma redução na duplicação de serviços em certos trechos no coração de Paris (exemplos: entre Gare St-Lazare e Opéra, entre Hôtel de Ville e Louvre Rivoli / Palais Royal).

Além disso, essa reforma da rede e o desenvolvimento das estradas que ela envolve devem possibilitar a melhoria da regularidade dos ônibus e aumentar sua velocidade comercial.