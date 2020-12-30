Véspera de Ano Novo: plano de transporte na noite de 31 de dezembro de 2020
A pedido da Prefeitura de Polícia por razões de ordem pública, em conjunto com os operadores (RATP, SNCF e Optile), a Île-de-France Mobilités está planejando o seguinte plano de transporte para a noite de 31 de dezembro de 2020 :
Metro:
- Das 21h até o fim do serviço (1h), apenas as linhas 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13 e 14 operarão com um número limitado de estações abertas.
- A frequência será de um trem a cada 15 minutos para as linhas 2, 4, 6, 8, 9 e 13.
- Na linha 1, a frequência será de 4 minutos das 21h às 22h, depois 8 minutos a partir das 22h.
- Na linha 14, a frequência será de 5 minutos das 21h às 22h e depois 10 minutos a partir das 22h.
- As linhas 3, 3 bis, 5, 7, 7 bis, 10, 11 e 12 só operarão até cerca de 20h30 (última partida às 20h).
No restante da rede Île-de-France Mobilités, a oferta de transporte permanece equivalente à anunciada em 17 de novembro, já que está planejada após as 21h, a saber:
RER:
- As estações RER A e B funcionarão e todas as estações serão atendidas até o fim do serviço às 1h da manhã, com uma frequência de cerca de 15 minutos a partir das 21h. A estação Charles de Gaulle Etoile será fechada a pedido da Prefeitura de Polícia.
- Para os outros trens RER e Transilien, o tráfego será garantido até o fim do serviço em frequências adaptadas ao toque de recolher.
Ônibus e bonde:
Todas as linhas de bonde e ônibus que atendem hospitais operarão até o fim do serviço às 1h da manhã.
Sobre as outras linhas, cerca de 1 ônibus ou bonde em cada 2 após as 21h dentro do limite de 30 minutos para linhas que não atendem hospitais.
Todas as informações podem ser encontradas na vianavigo.com, ou Vianavigo, a aplicação da Île-de-France Mobilités.
Mais informações sobre o comunicado à imprensa
Lista de estações abertas na noite de 31 de dezembro de 2020 até o término do serviço (1 hora)
Linha 1
Grande Arche de la Défense, Pont de Neuilly, Porte de Maillot, Louvre Rivoli, Châtelet, Bastille, Gare de Lyon, Nation, Porte de Vincennes e Château de Vincennes.
Linha 2
Porte Dauphine, Monceau, Place Clichy, Barbès-Rochechouart, La Chapelle, Belleville, Père Lachaise e Nation.
Linha 4
Porte de Clignancourt, Barbès-Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l'Est, Strasbourg Saint Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d'Orléans e Mairie de Montrouge.
Linha 6
La Motte Piquet-Grenelle, Cambronne, Montparnasse, Denfert-Rochereau, Place d'Italie, Bercy, Daumesnil e Nation.
Linha 8
Balard, La Motte Piquet-Grenelle, Grands Boulevards, Strasbourg Saint Denis, Bastille, Daumesnil, Porte de Charenton, Charenton Ecoles, Ecole-Vétérinaire de Maisons-Alfort, Maisons Alfort Stade, Maisons Alfort les Juilliottes, Créteil l'Echat, Créteil Université, Créteil Préfecture e Créteil Pointe du Lac.
Linha 9
Pont de Sèvres, Porte de Saint-Cloud, La Muette, Havre-Caumartin, Grands-Boulevards, Strasbourg-Saint-Denis, Oberkampf, Nation, Porte de Montreuil e Mairie de Montreuil.
Linha 13
Les Courtilles, Les Agnettes, Gabriel Péri, Mairie de Clichy, Porte de Clichy (L13), Universidade de St Denis, Basílica de St Denis, St Denis Porte de Paris, Mairie de St Ouen, Porte de St Ouen, Guy Mocquet, La Fourche, Place de Clichy, St-Lazare, St François Xavier, Montparnasse, Gaité, Plaisance, Porte de Vanves, Planalto Malakoff de Vanves e Châtillon Montrouge.
Linha 14
Prefeitura de St Ouen, Saint-Ouen, Pont Cardinet, St-Lazare, Pirâmides, Chatelet, Gare de Lyon Bercy, Cour Saint Emilion, Biblioteca François Mitterrand e Olympiades.