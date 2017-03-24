Novo espaço Véligo na estação Massy-Palaiseau
Cada vez mais espaços de Véligo
O Véligo, o serviço de estacionamento de bicicletas em estações e estações criado pela Île-de-France Mobilités para incentivar os passageiros a usarem suas bicicletas além do transporte público, continua sua implantação com a inauguração de um novo espaço seguro. Um serviço esperado e apreciado pelos viajantes, garante uma qualidade real de serviço em termos de segurança, informação e limpeza.
Um serviço STIF acessível com o cartão Navigo. 20.000 vagas de estacionamento planejadas para 2020.
Este espaço seguro com 40 vagas é acessível 7 dias por semana, das 5h à 1h30, com um cartão Navigo carregado com passe válido (Semana, Mês, Anual, Imagine R School ou Estudante, Solidarity Transport). O espaço de Véligo está equipado com sistema de videovigilância, suportes de dois andares e uma estação de inflação. Para acessar o serviço, é necessário fazer uma assinatura anual de €20.
O custo do desenvolvimento desse espaço seguro é financiado pela Île-de-France Mobilités com 75% e pela SNCF com 25%.