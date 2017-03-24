Novo espaço Véligo na estação Massy-Palaiseau

Este espaço seguro com 40 vagas é acessível 7 dias por semana, das 5h à 1h30, com um cartão Navigo carregado com passe válido (Semana, Mês, Anual, Imagine R School ou Estudante, Solidarity Transport). O espaço de Véligo está equipado com sistema de videovigilância, suportes de dois andares e uma estação de inflação. Para acessar o serviço, é necessário fazer uma assinatura anual de €20.

O custo do desenvolvimento desse espaço seguro é financiado pela Île-de-France Mobilités com 75% e pela SNCF com 25%.