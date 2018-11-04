Ônibus frequentes +, especialmente no horário de pico

O aumento da frequência durante os horários de pico e nos expedientes nas linhas mais movimentadas é uma das principais medidas desse plano.

Entre outras ações realizadas como parte da reforma da rede de ônibus da Île-de-France estão a criação de novas linhas (em particular a Express), a melhoria das conexões com a rede ferroviária, o desenvolvimento de serviços noturnos e transporte sob demanda.

Na reunião do Conselho de Administração em 9 de outubro de 2018, a Île-de-France Mobilités reafirmou seu desejo de continuar aprimorando as redes de ônibus em toda a região da Île-de-France, em particular:

– o reforço da oferta em 63 linhas (linhas Petite e Grande Couronne e Noctilien), e, entre outras, a reorganização das redes de Versalhes, St-Germain-en-Laye e Marne-la-Vallée a partir de 2019,

– a continuação dos preparativos para a reestruturação da rede de Paris, prevista para abril de 2019. Essa reformulação da rede de ônibus em Paris representa 100 novos ônibus, 600 motoristas e 250 paradas adicionais para facilitar as viagens de todos os parisienses.