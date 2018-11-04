Ônibus frequentes +, especialmente no horário de pico
Infográfico: O reforço das linhas de ônibus na Île-de-France. 78 Yvelines, 91 Essonne, 75, 92, 93, 94, Paris e subúrbios internos. Você sabia? 350 linhas de ônibus já foram reforçadas desde 2016 para facilitar o transporte dos moradores de Île-de-France.
O aumento da frequência durante os horários de pico e nos expedientes nas linhas mais movimentadas é uma das principais medidas desse plano.
Entre outras ações realizadas como parte da reforma da rede de ônibus da Île-de-France estão a criação de novas linhas (em particular a Express), a melhoria das conexões com a rede ferroviária, o desenvolvimento de serviços noturnos e transporte sob demanda.
Na reunião do Conselho de Administração em 9 de outubro de 2018, a Île-de-France Mobilités reafirmou seu desejo de continuar aprimorando as redes de ônibus em toda a região da Île-de-France, em particular:
– o reforço da oferta em 63 linhas (linhas Petite e Grande Couronne e Noctilien), e, entre outras, a reorganização das redes de Versalhes, St-Germain-en-Laye e Marne-la-Vallée a partir de 2019,
– a continuação dos preparativos para a reestruturação da rede de Paris, prevista para abril de 2019. Essa reformulação da rede de ônibus em Paris representa 100 novos ônibus, 600 motoristas e 250 paradas adicionais para facilitar as viagens de todos os parisienses.
Infográfico: Perspectiva sobre a rede de transporte ST-Cyr. Em 3 de setembro de 2018, Phébus se muda para St-Cyr l'Ecole para facilitar todas as suas viagens. Novos números de linha para evitar confusão com outras linhas que atendem à aglomeração: 1 => 52, 2 => 53, 7 => 54