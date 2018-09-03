350 linhas de ônibus reforçadas desde 2016

Visual para a campanha no reforço das linhas de ônibus, com a ilustração de um novo ônibus em uma parada
350 linhas de ônibus reforçadas desde 2016

350 linhas de ônibus reforçadas desde 2016 em Île-de-France. Novo para melhorar seu trajeto diário. Tudo sobre: www.iledefrance-mobilites.fr

Mais de 350 linhas de ônibus foram reforçadas desde 2016 para oferecer aos passageiros viagens mais simples e suaves, que atendam às necessidades de cada indivíduo e território.

Graças a esses reforços, os moradores de Île-de-France se beneficiam de transporte mais próximo de casa, com mais frequência e por mais tempo durante o dia durante a semana, mas também nos fins de semana.

Infográfico: O ônibus está passando por uma revolução na Île-de-France
Infográfico: O ônibus está passando por uma revolução

Ônibus onde você precisa, quando precisa de mais qualidade e mais conforto nos ônibus, mais serviços e informações. Aumentar a frequência das passagem, oferecer ônibus mais confortáveis, padronizar os pontos de parada com informações úteis (horários, mapas, tempos de espera). Île-de-France mobilités.

Infográfico: Lançamento de um novo serviço regional sob demanda em Île-de-France
Infográfico: Île-de-France Mobilités vai lançar um novo serviço regional de transporte sob demanda

Grand Paris des Buses. A Île-de-France Mobilités lançará um novo serviço regional de transporte sob demanda. Uma rede de linhas de ônibus dedicadas ao transporte sob demanda será criada pela Île-de-France mobilités. Uma operação simples, eu me autodenomino graças a uma plataforma regional de reservas. Espero o ônibus na parada marcada e o horário para ser transportado até o destino. Novos experimentos virão. Estação Louvres a partir das 20h30. Parque empresarial Courtaboeuf próximo ao local Paris-Sclay.