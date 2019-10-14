Os serviços noturnos se adaptavam constantemente às necessidades dos moradores de Île-de-France
A rede de ônibus noturnos (Noctilien) atualmente consiste em 48 linhas e oferece um serviço contínuo todas as noites da semana, das 00h30 às 05h30, ao longo dos principais eixos ferroviários da Île-de-France. Essa oferta é reforçada nos fins de semana na maioria das linhas. Desde 2017, o plano de desenvolvimento de Noctilien tornou possível:
– a duplicação de frequências na grande maioria das linhas radiais nos subúrbios internos (que chegam a Paris) e também na via circular (N71). O tempo de espera para as 21 linhas radiais agora é de 30 minutos nos dias de semana e 20 minutos nos fins de semana. As linhas N43, N44 e N45 foram recentemente reforçadas para 20 minutos nos dias úteis e 15 minutos nos fins de semana para se adaptarem ao tráfego.
– a duplicação das frequências de 4 linhas radiais nos subúrbios externos nos fins de semana (N33, N122, N144 e N145): de 60 para 30 minutos de espera.
– a extensão de 7 linhas nos subúrbios internos para melhorar a rede de rede (N14 – N21 – N24 – N52 – N62 – N66 – N71), assim como a extensão da linha N145 até Rambouillet nos subúrbios externos.
O plano também prevê a extensão das linhas N11 e N15, bem como a criação de 8 novas linhas radiais na Grande Couronne. Eles atenderiam as estações RER e Transilien que ainda não possuem linhas Noctilien, além de 2 novos radiais substituindo a linha T2. A extensão da linha N63 e a reestruturação do anel viário de Paris também estão sendo estudadas.
Para adaptar melhor a oferta de ônibus ao estilo de vida dos moradores da Île-de-France, 735 linhas de ônibus na região da Île-de-France foram reforçadas ou tiveram seu horário de operação estendido (até 1 hora adicional de circulação). Além dos reforços implementados nas linhas Noctilien, essa extensão do horário de tráfego possibilitou promover a mobilidade noturna dos moradores de Île-de-France.
Montando ônibus noturnos
Para facilitar a viagem dos moradores de Île-de-France a última milha desde sua estação à noite, a Île-de-France Mobilités está desenvolvendo um sistema de ônibus noturnos. Aqui estão os pontos-chave deste novo serviço disponível à noite:
- Na estação, o ônibus espera seu trem antes de sair
- Tudo o que você precisa fazer é avisar sua parada (todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos)
- O motorista adapta seu itinerário conforme os pedidos dos passageiros.
Este serviço está disponível desde setembro na estação de:
– Mennecy (91)
– Draveil, Montgeron e Vigneux-sur-Seine (91)
– Survilliers e Fosses (95)
As estações de Crosne, Yerres, Brunoy e Boussy-Saint-Antoine (91) também foram adicionadas na reunião do Conselho de Administração em 9 de outubro.
Abertura do transporte à noite: experimentação das Noites Festivas
Infográfico: Transporte noturno na Île-de-France. Um sábado por mês, o transporte estará aberto a noite toda.
Para fazer com que os moradores da Île-de-France queiram sair à noite em Paris e nos subúrbios internos, a Île de France Mobilités decidiu testar a abertura da rede de transporte na noite de sábado a domingo, uma vez por mês.
Durante essas noites, além da abertura de algumas linhas de metrô e bonde, as linhas de ônibus da Noctilien serão reforçadas em comparação com a oferta de fim de semana à noite. Reforços adicionais também estão sendo instalados nas linhas mais movimentadas.
Para saber as datas das Noites Festivas e detalhes sobre as linhas abertas/reforçadas, acesse a página dedicada.
Novos preços
Para pegar um ônibus Noctilien, você precisava de um bilhete para as duas primeiras zonas, depois um bilhete adicional para cada zona cruzada. A Île-de-France Mobilités está alterando essa precificação em 2020 para simplificar as viagens dos residentes de Île-de-France: a viagem agora custará no máximo 2 bilhetes T+ para destinos além de 2 zonas.