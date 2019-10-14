Os serviços noturnos se adaptavam constantemente às necessidades dos moradores de Île-de-France

A rede de ônibus noturnos (Noctilien) atualmente consiste em 48 linhas e oferece um serviço contínuo todas as noites da semana, das 00h30 às 05h30, ao longo dos principais eixos ferroviários da Île-de-France. Essa oferta é reforçada nos fins de semana na maioria das linhas. Desde 2017, o plano de desenvolvimento de Noctilien tornou possível:

– a duplicação de frequências na grande maioria das linhas radiais nos subúrbios internos (que chegam a Paris) e também na via circular (N71). O tempo de espera para as 21 linhas radiais agora é de 30 minutos nos dias de semana e 20 minutos nos fins de semana. As linhas N43, N44 e N45 foram recentemente reforçadas para 20 minutos nos dias úteis e 15 minutos nos fins de semana para se adaptarem ao tráfego.

– a duplicação das frequências de 4 linhas radiais nos subúrbios externos nos fins de semana (N33, N122, N144 e N145): de 60 para 30 minutos de espera.

– a extensão de 7 linhas nos subúrbios internos para melhorar a rede de rede (N14 – N21 – N24 – N52 – N62 – N66 – N71), assim como a extensão da linha N145 até Rambouillet nos subúrbios externos.

O plano também prevê a extensão das linhas N11 e N15, bem como a criação de 8 novas linhas radiais na Grande Couronne. Eles atenderiam as estações RER e Transilien que ainda não possuem linhas Noctilien, além de 2 novos radiais substituindo a linha T2. A extensão da linha N63 e a reestruturação do anel viário de Paris também estão sendo estudadas.

Para adaptar melhor a oferta de ônibus ao estilo de vida dos moradores da Île-de-France, 735 linhas de ônibus na região da Île-de-France foram reforçadas ou tiveram seu horário de operação estendido (até 1 hora adicional de circulação). Além dos reforços implementados nas linhas Noctilien, essa extensão do horário de tráfego possibilitou promover a mobilidade noturna dos moradores de Île-de-France.