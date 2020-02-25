As noites serão festivas um sábado por mês, com a abertura do transporte à noite!

As linhas de ônibus Noctilien serão reforçadas em comparação com a oferta de fim de semana à noite, com reforços adicionais nas linhas mais movimentadas:

O anel viário parisiense faz as linhas N01-N02 com intervalo de 5 minutos;

Linhas que partem da Gare de l'Est: N43-N44-N45 com intervalo de 15 minutos;

Linhas nos subúrbios externos: reforço de 13 linhas da SNCF a 30 minutos de distância, em ambos os sentidos (N130, N131, N132, N133, N134, N140, N140, N142, N150, N151, N152, N154 – as linhas N122, N143, N144 e N145 já ficam a 30 minutos nos fins de semana); reforço de uma linha aos 60 minutos, em ambas as direções: N135.

Transporte noturno está incluído no seu passe Navigo!

Para todos os assinantes do Navigo, o acesso ao transporte à noite e nas noites festivas está incluído na assinatura. Para todos os outros passageiros, o transporte também será acessível com um bilhete habitual disponível em máquinas de bilhetes, bilheterias e smartphones.

Vianavigo, o aplicativo que fornece informações em tempo real sobre horários e trânsito!

Como em todos os outros dias da semana, o aplicativo Vianavigo (disponível para download aqui: Android / iOS) fornecerá a todos os passageiros informações em tempo real sobre as linhas de metrô, bonde e ônibus abertas durante essas noites festivas programadas para um sábado por mês.

E nas outras noites?

Desde 2016, a Île-de-France Mobilités está envolvida em um plano de ação para o desenvolvimento da rede de ônibus Noctilien. Esse plano de ação, que visa responder aos diversos motivos de viagem (trabalho e lazer), já levou a um aumento significativo na oferta de transporte: 25 linhas Noctilien foram reforçadas desde 2017, com um aumento contínuo de 28% no número de ônibus e um aumento contínuo de 25% no número de passageiros. Esses reforços continuaram em todas as linhas!