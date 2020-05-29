Abertura das linhas ferroviárias para competição na Île-de-France: inscrições abertas para as audiências de junho de 2020

Inscrições abertas para as audiências de junho antes da licitação competitiva para linhas ferroviárias na Île-de-France

A Île-de-France Mobilités, a autoridade de transporte público da Île-de-France (região de Paris), está organizando audiências para empresas de transporte público no contexto da abertura à concorrência de sua rede ferroviária. As entrevistas serão realizadas entre 22 e 25 de junho de 2020 por videoconferência.

O objetivo é coletar o máximo de dados possível para preparar o chamado a licitações a ser lançado no início de 2021: requisitos técnicos, logísticos e financeiros, além da escolha das primeiras linhas e lotes de linhas abertas à competição. Espera-se também que os candidatos apresentem cenários para melhorar a qualidade do serviço, o dinamismo de certas linhas e reduzir os custos unitários.

Todos os operadores de serviços de transporte podem manifestar interesse em participar das audiências de junho até 9 de junho enviando um e-mail para: [email protected] com as seguintes informações: Nome da empresa / Contato (Nome) / Telefone / Endereço de e-mail / Audiências em francês ou em inglês.

