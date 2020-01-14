A competição entre as linhas da rede Île-de-France

O que há de novo para você com a competição na rede Île-de-France?

Até então, as linhas eram alocadas a operadores de transporte que as operavam por tempo indeterminado. Embora possa parecer mais simples assim, nem sempre é benéfico para os viajantes. De fato, como o operador tinha garantia de continuar operando as rotas que lhe foram atribuídas, não conseguiu cumprir seus objetivos enquanto continuava operando suas rotas.

A concorrência da rede de transporte da Île-de-France permitirá que a Île-de-France Mobilités defina objetivos precisos adaptados a cada rede e possa avaliar os operadores, com o objetivo de oferecer um serviço melhor, seja em termos de oferta de transporte, regularidade, limpeza ou informações aos passageiros...

Também é uma forma de simplificar o acesso às informações para os passageiros: sem precisar procurar o operador de uma linha específica, eles poderão contatar diretamente a Île-de-France Mobilités em caso de problema ou dúvida. A padronização da rede de transporte da Île-de-France já começou : como você deve ter notado, os novos trens, metrôs, bondes e ônibus adotaram uma nova pintura uniforme (sua decoração externa) para permitir reconhecer de relance o transporte que faz parte da rede da Île-de-France.

A abertura competitiva das linhas, que já está em prática nas outras redes da França, chegará gradualmente à Île-de-France. Como autoridade organizadora da mobilidade, a Île-de-France Mobilités está pilotando esse processo ao longo de 20 anos para toda a sua rede de transporte público: