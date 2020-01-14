A competição entre as linhas da rede Île-de-France

Acesso à informação por projeto
Os documentos relativos aos diversos procedimentos de licitação competitiva estão disponíveis nas seções abaixo:
Publicado em
Para oferecer um serviço melhor em toda a rede de transporte, a Île-de-France Mobilités está se preparando para colocar a operação das linhas em competição. Ela começará em 2021 com certas redes de ônibus nos subúrbios periféricos e será gradualmente estendida para o restante da rede. Por que essa competição foi lançada e como ela vai mudar sua vida diária? Contamos tudo!
Até então, as linhas eram alocadas a operadores de transporte que as operavam por tempo indeterminado. Embora possa parecer mais simples assim, nem sempre é benéfico para os viajantes. De fato, como o operador tinha garantia de continuar operando as rotas que lhe foram atribuídas, não conseguiu cumprir seus objetivos enquanto continuava operando suas rotas.
A concorrência da rede de transporte da Île-de-France permitirá que a Île-de-France Mobilités defina objetivos precisos adaptados a cada rede e possa avaliar os operadores, com o objetivo de oferecer um serviço melhor, seja em termos de oferta de transporte, regularidade, limpeza ou informações aos passageiros...
Também é uma forma de simplificar o acesso às informações para os passageiros: sem precisar procurar o operador de uma linha específica, eles poderão contatar diretamente a Île-de-France Mobilités em caso de problema ou dúvida. A padronização da rede de transporte da Île-de-France já começou : como você deve ter notado, os novos trens, metrôs, bondes e ônibus adotaram uma nova pintura uniforme (sua decoração externa) para permitir reconhecer de relance o transporte que faz parte da rede da Île-de-France.
A abertura competitiva das linhas, que já está em prática nas outras redes da França, chegará gradualmente à Île-de-France. Como autoridade organizadora da mobilidade, a Île-de-France Mobilités está pilotando esse processo ao longo de 20 anos para toda a sua rede de transporte público:
Resumo dos principais passos a serem feitos para a licitação competitiva da operação das linhas de transporte da Île-de-France:
A evolução das viagens na Île-de-France está amplamente ligada a variações populacionais, empregos e fluxos gerados por grandes instalações estruturadas: locais de estudo, lazer e centros comerciais, etc.
O conhecimento quantificado e localizado desses desenvolvimentos é essencial para realizar estudos que predigam o movimento das pessoas. Para isso, a Île-de-France Mobilités depende de uma única fonte, cobrindo toda a região da Île-de-France: as previsões do Instituto da Região de Paris.
Como órgão responsável pelo desenvolvimento e monitoramento do Plano Diretor Regional da Île-de-France. O instituto desenvolve hipóteses de desenvolvimento urbano e econômico em escala regional, que são atualizadas anualmente. Seu trabalho é regularmente enriquecido pela coleta direta de informações de autoridades locais e atores da área, bem como por meio de intercâmbios de quadro com o INSEE Île-de-France, serviços estatais e o Atelier parisien d'urbanisme.
Recomenda-se que os candidatos à operação de linhas de transporte público na Île-de-France confiem nessa fonte de informação para previsões regionais de população e emprego. Se o candidato desejar tê-lo, ele ou ela pode solicitá-lo diretamente ao Instituto da Região de Paris.
Contato:
Instituto da Região de Paris
Endereço postal: 15 rue Falguière, 75740 Paris Cedex 15
Telefone: +33 1 77 49 77 49
Formulário web: https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region/nous-contacter.html
Para mais informações: