Concorrência por linhas de ônibus nos subúrbios periféricos
Publicado em
Para oferecer um serviço melhor em toda a rede de transporte, a Île-de-France Mobilités está organizando um processo competitivo de licitação para a operação das linhas. Nesta página, você encontrará todos os documentos relacionados ao processo de licitação competitiva para a operação das linhas de ônibus nos subúrbios periféricos.
A operação das linhas de ônibus nos subúrbios externos tem sido alvo de uma primeira geração de concorrência, cujos contratos foram colocados em operação entre 2021 e 2024. A partir de 2024, a Île-de-France Mobilités está colocando alguns dos contratos novamente em competição, que expiram a partir de meados de 2025.
Documentos relacionados ao processo de licitação competitiva para redes de ônibus nos subúrbios periféricos
Procedimentos de licitação competitiva planejada
Relatórios sobre a escolha do método de gestão votados pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
Acesse os relatórios das seguintes sessões:
2021
2020
2019
2018
Contratos concedidos pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
Aqui está a lista de contratos concedidos por aglomeração