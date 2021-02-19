Concorrência por linhas de ônibus nos subúrbios periféricos

Para oferecer um serviço melhor em toda a rede de transporte, a Île-de-France Mobilités está organizando um processo competitivo de licitação para a operação das linhas. Nesta página, você encontrará todos os documentos relacionados ao processo de licitação competitiva para a operação das linhas de ônibus nos subúrbios periféricos.

A operação das linhas de ônibus nos subúrbios externos tem sido alvo de uma primeira geração de concorrência, cujos contratos foram colocados em operação entre 2021 e 2024. A partir de 2024, a Île-de-France Mobilités está colocando alguns dos contratos novamente em competição, que expiram a partir de meados de 2025.

Documentos relacionados ao processo de licitação competitiva para redes de ônibus nos subúrbios periféricos

Procedimentos de licitação competitiva planejada

Relatórios sobre a escolha do método de gestão votados pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités

Acesse os relatórios das seguintes sessões:

Contratos concedidos pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités

Aqui está a lista de contratos concedidos por aglomeração

