Concorrência por linhas de ônibus nos subúrbios periféricos

A operação das linhas de ônibus nos subúrbios externos tem sido alvo de uma primeira geração de concorrência, cujos contratos foram colocados em operação entre 2021 e 2024. A partir de 2024, a Île-de-France Mobilités está colocando alguns dos contratos novamente em competição, que expiram a partir de meados de 2025.

Documentos relacionados ao processo de licitação competitiva para redes de ônibus nos subúrbios periféricos