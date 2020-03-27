Grand Paris Express

Publicado em

O Grand Paris Express (GPE) é um projeto de rede de transporte público composto por quatro linhas automáticas de metrô ao redor de Paris (15, 16, 17 e 18), além da extensão de duas linhas existentes (11 e 14).

As informações abaixo são destinadas aos candidatos nos diversos procedimentos de licitação competitiva para a adjudicação de contratos relacionados à operação do serviço de transporte de passageiros Grand Paris Express. Eles complementam os dados publicados nos avisos de concessão.

Dia de Informação do Operador em 13 de junho de 2019

Para compartilhar os desafios do processo de licitação competitiva das linhas 15, 16, 17 e 18, a Île-de-France Mobilités reuniu os operadores na presença da RATP Infrastructure, nomeada gerente técnica da infraestrutura, e da Société du Grand Paris, proprietária do projeto e proprietária da infraestrutura, e da Direção Geral de Transporte e Infraestrutura Marítima (DGITM).

Contrato relativo à operação do serviço de transporte de passageiros – primeiro trecho das linhas 16 e 17 do Grand Paris Express

Projeto preliminar do Proprietário do Projeto para as linhas 14 Norte, 16, 17 Sul

Projeto preliminar da Autoridade de Contratação para a linha 17 Norte

A provisão de SLI significa

Contrato relativo à operação do serviço de transporte de passageiros – primeiro trecho das linhas 15 ao sul do Grand Paris Express

Projeto preliminar da Autoridade de Contratação para a linha 15 Sul

Folhetos das estações da linha 15 Sul

Peças SMR Champigny

A provisão de SLI significa

Documentos do Contrato e da Linha 18

Projeto preliminar da Autoridade de Contratação para a linha 18

Contrato e documentos das linhas 16-17

ACPA e seus anexos

Projeto preliminar da Linha da Autoridade de Contratação 14 Norte 16 17 Sul

Projeto preliminar da Linha 17 Norte da Autoridade de Contratação

A provisão de SLI significa