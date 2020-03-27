As informações abaixo são destinadas aos candidatos nos diversos procedimentos de licitação competitiva para a adjudicação de contratos relacionados à operação do serviço de transporte de passageiros Grand Paris Express. Eles complementam os dados publicados nos avisos de concessão.

Dia de Informação do Operador em 13 de junho de 2019

Para compartilhar os desafios do processo de licitação competitiva das linhas 15, 16, 17 e 18, a Île-de-France Mobilités reuniu os operadores na presença da RATP Infrastructure, nomeada gerente técnica da infraestrutura, e da Société du Grand Paris, proprietária do projeto e proprietária da infraestrutura, e da Direção Geral de Transporte e Infraestrutura Marítima (DGITM).