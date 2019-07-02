Abertura do transporte à noite: as datas finais são reveladas!
A abertura do transporte à noite para fazer os moradores da Île-de-France quererem sair à noite novamente
Para fazer com que os moradores da Île-de-France queiram sair à noite em Paris e nos subúrbios internos, a Île de France Mobilités decidiu testar a abertura da rede de transporte na noite de sábado a domingo, uma vez por mês.
As datas escolhidas correspondem às seguintes noites: noite de sábado a domingo, 14 de setembro, 19 de outubro, 9 de novembro, 18 de janeiro, 15 de fevereiro e 14 de março.
Nota: algumas datas das Noites Festivas foram adaptadas para se adaptar a vários eventos. Para saber mais e consultar os mapas, acesse esta página: As noites serão festivas um sábado por mês, com a abertura do transporte à noite!
Infográfico: Transporte noturno na Île-de-France. Um sábado por mês, seu transporte estará aberto a noite toda com 6 linhas de metrô, 3 linhas de bonde e 45 linhas de ônibus, das quais 20 são reforçadas.
Aumentar a oferta de transporte público à noite é, sem dúvida, uma alavanca para a atratividade de Paris e da Île-de-France, além de um verdadeiro ganho de conforto para os habitantes da região da Île-de-France. No entanto, dois pontos devem ser considerados ao agendar a abertura da rede de transporte à noite:
- A maior parte do trabalho de manutenção e modernização da infraestrutura é realizada à noite. Esse trabalho é essencial para não impactar a operação do transporte durante o dia;
- A frequência e regularidade da abertura do transporte à noite devem permitir que os atores da noite se organizem para promover festividades de magnitude suficiente.
Assim, uma vez por mês durante 6 meses entre setembro de 2019 e março de 2020, além da noite de véspera de Ano Novo e da noite da Fête de la Musique, os moradores de Île-de-France poderão usar a rede de metrô, ônibus e bonde para viajar durante toda a noite.
Para mais detalhes e consultar os mapas do transporte aberto durante as Noites Festivas, acesse a página dedicada.