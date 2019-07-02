Abertura do transporte à noite: as datas finais são reveladas!

Aumentar a oferta de transporte público à noite é, sem dúvida, uma alavanca para a atratividade de Paris e da Île-de-France, além de um verdadeiro ganho de conforto para os habitantes da região da Île-de-France. No entanto, dois pontos devem ser considerados ao agendar a abertura da rede de transporte à noite:

A maior parte do trabalho de manutenção e modernização da infraestrutura é realizada à noite. Esse trabalho é essencial para não impactar a operação do transporte durante o dia;

A frequência e regularidade da abertura do transporte à noite devem permitir que os atores da noite se organizem para promover festividades de magnitude suficiente.

Assim, uma vez por mês durante 6 meses entre setembro de 2019 e março de 2020, além da noite de véspera de Ano Novo e da noite da Fête de la Musique, os moradores de Île-de-France poderão usar a rede de metrô, ônibus e bonde para viajar durante toda a noite.

