Participe do experimento Navigo LAB!
Essa fase de teste beta é necessária e essencial para melhorar o serviço e garantir uma experiência ideal ao usuário. Está aberto a proprietários de smartphones Android NFC (a partir da versão 4.4) equipados com um chip NFC fornecido pela Orange ou Sosh.
Os participantes podem comprar e validar livros de ingressos T+, bem como passes Navigo para o mês e a semana*. Diante dos resultados do experimento, o serviço poderá ser aberto ao público em geral em 2019.
*Inicialmente, os bilhetes de transporte só serão utilizáveis nas redes da RATP e SNCF.
Para + informações, descubra a animação clicando na imagem:
Pessoas fictícias em experimentos do Navigo LAB
Um serviço também disponível em alguns smartphones Samsung
Após a atualização mais recente do aplicativo experimental Navigo LAB, agora é possível para usuários de smartphones Samsung compatíveis** testarem o serviço independentemente de sua operadora telefônica. Essa nova funcionalidade é mais um passo na continuidade da experimentação com vista à abertura generalizada de um serviço estabilizado ao público em geral.
Como lembrete, o aplicativo Navigo LAB, criado pela Île-de-France Mobilités em parceria com SNCF, RATP e Optile, está acessível pela Google Play Store para um número limitado de downloads. Portanto, está disponível para clientes com:
– ou um smartphone Android com chip NFC Orange ou Sosh*
– ou um smartphone Samsung elegível (**), independentemente do operador telefônico associado
Após esse experimento, o serviço será enriquecido e estará disponível diretamente na aplicação Vianavigo. Depois, em uma segunda fase, nas aplicações RATP, SNCF e Transdev. As datas exatas dessas saídas serão enviadas pelas equipes do Île-de-France Mobilités.
(*) Excluindo o One Plus, Google Pixel 1 e 2, Nokia 8
(**) Galaxy S10e / S10 / S10+, Galaxy S9 / S9+, Galaxy Note9, Galaxy A8 (2018), Galaxy S8 / S8+, Galaxy Note8, Galaxy S7 / S7 Edge, Galaxy A5 (2017)
Uma lista que provavelmente evoluirá com os novos lançamentos de smartphones.
Para saber mais sobre a evolução dos bilhetes de transporte em Île-de-France, você pode ler o artigo dedicado.