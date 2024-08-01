Seu Navigo Pass já está disponível na sua Samsung Wallet
Ônibus, metrô, bonde ou RER, nada de filas intermináveis para comprar seus bilhetes de transporte. Simplifique suas viagens e economize tempo diariamente adicionando seu cartão de transporte diretamente à sua Samsung Wallet.
Navego Pass na Samsung Wallet, como funciona?
- Acesse o aplicativo da sua Samsung Wallet
- Clique na seção "Transporte" e depois em "Navigo Région Île-de-France"
- Instale o aplicativo que será solicitado (o aplicativo Contactless Ticket ou My Navigo Tickets, dependendo do modelo do seu Samsung Galaxy), essa etapa só é necessária quando você usa o serviço pela primeira vez
- Depois de baixar o app, selecione o ingresso que deseja clicando em "+"
- Pague com Samsung Pay
- É isso, você pode viajar.
O pequeno extra? Da sua Samsung Wallet, aproveite um atalho para o aplicativo Île-de-France Mobilités.
Como faço para validar durante o trânsito com a Samsung Wallet?
Para validar seu ticket, nada poderia ser mais simples: basta colocar seu Samsung Galaxy no terminal de validação. Não há necessidade de desbloquear seu celular.
Por favor, note
A validação dos seus bilhetes de transporte funciona mesmo com seu telefone desligado (até 24 horas e até 15 validações no máximo)*
*Lista de telefones compatíveis com esse recurso:
- Galaxy S : S9, S10, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20+, S20G, S20, S20 FE 5G, S20 FE, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, S22 Ultra, S22+, S22, S21 FE 5G, S23 Ultra, S23+, S23, S24, S24+, S24 Ultra,
- Galaxy Z : Z Fold5G, Z Fold2 5G, Z Flip 5G, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Z Fold4, Z Flip4, Z Flip4, Z Flip5, Z Fold5
- Galaxy Note : N20 Ultra 5G, N20 5G, N20, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10+, Note10 Lite
- Galaxy A : A71, A51, 5G, A53, 5G, A54, 5G, A55, 5G
Quais ingressos estão disponíveis na Samsung Wallet?
© Sylvain HOMO
- Livreto de ingressos e t+,
- Ingressos para o aeroporto, RoissyBus e OrlyBus
- Ingressos para Eventos (Paris, 2024, Fête de la Musique, antipoluição...)
- Navego Day, Week, Month e Youth Weekend.
Por favor, note : os ingressos para Navigo Annual, imagine R e Origin-Destination não estão disponíveis.
Quais dispositivos Samsung Galaxy são compatíveis com o serviço?
O serviço está disponível em:
- Celulares rodando Android 8 ou versões posteriores
- O Samsung Galaxy Watch 4, 5 ou 6.