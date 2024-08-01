Seu Navigo Pass já está disponível na sua Samsung Wallet

Como faço para validar durante o trânsito com a Samsung Wallet?

Para validar seu ticket, nada poderia ser mais simples: basta colocar seu Samsung Galaxy no terminal de validação. Não há necessidade de desbloquear seu celular.

Por favor, note

A validação dos seus bilhetes de transporte funciona mesmo com seu telefone desligado (até 24 horas e até 15 validações no máximo)*

*Lista de telefones compatíveis com esse recurso: