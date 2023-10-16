Qualidade do ar em estações e estações subterrâneas: Île-de-France Mobilités está comprometida

1. Aprimorar o conhecimento sobre partículas finas

Um plano de ação: isso é bom. Mas saber o que você procura para oferecer soluções relevantes é melhor.

É por isso que a Île-de-France Mobilités e seus operadores RATP e SNCF Transilien vão implantar ferramentas para compreender melhor a presença de partículas finas e ultrafinas em espaços subterrâneos.

O objetivo é identificar melhor as fontes de emissões, compreender os fatores que influenciam e estudar as características fisicoquímicas dessas partículas.

Hoje, 8 locais estão equipados com estações de medição*. Esses resultados serão complementados por medições pontuais, tanto nas estações quanto nos trens, com critérios harmonizados, permitindo um conhecimento mais completo e atualizado regularmente.