Qualidade do ar em estações e estações subterrâneas: Île-de-France Mobilités está comprometida
Melhoria da qualidade do ar: um plano de ação contínuo
Melhorar e controlar a qualidade do ar nas estações de metrô e RER é uma missão essencial para a Île-de-France Mobilités, que trabalha lado a lado com a Air Parif (o observatório de qualidade do ar em Île-de-France) para elaborar um plano ambicioso, bem como ações concretas, implementadas no campo pelos operadores da linha, RATP e SNCF Transilien.
Um plano em quatro frentes, votado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 25 de maio de 2022, que continua a ser ampliado e enriquecido à medida que o conhecimento avança, os padrões evoluem e o progresso tecnológico:
- Melhor conhecimento da qualidade do ar
- Melhor informar o público
- Desenvolver ferramentas existentes e testar novas
- Modernizando trens de metrô e RER para reduzir fontes de emissões
1. Aprimorar o conhecimento sobre partículas finas
Um plano de ação: isso é bom. Mas saber o que você procura para oferecer soluções relevantes é melhor.
É por isso que a Île-de-France Mobilités e seus operadores RATP e SNCF Transilien vão implantar ferramentas para compreender melhor a presença de partículas finas e ultrafinas em espaços subterrâneos.
O objetivo é identificar melhor as fontes de emissões, compreender os fatores que influenciam e estudar as características fisicoquímicas dessas partículas.
Hoje, 8 locais estão equipados com estações de medição*. Esses resultados serão complementados por medições pontuais, tanto nas estações quanto nos trens, com critérios harmonizados, permitindo um conhecimento mais completo e atualizado regularmente.
2. Melhorar a informação pública de maneira transparente
No cerne deste projeto para melhorar a qualidade do ar: a transparência. Com mais dados disponíveis em Dados Abertos, para melhor informar os passageiros.
Ao mesmo tempo, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo sua parceria com a Airparifpara ter expertise científica independente, melhorar os métodos de medição, mas também avaliar as soluções propostas pelos operadores para recomendar as ações mais úteis e eficazes.
Em colaboração com a AirParif e seus operadores, a Île-de-France Mobilités será lançada em 2023:
- Medição dos níveis de partículas na saída de ventilação, para uma análise mais detalhada da qualidade do ar,
- Trabalho para classificar os níveis de partículas PM10 e PM2 em cinco dos cercos ferroviários subterrâneos da RATP & SNCF, antes dos primeiros resultados são esperados para o final de 2023.
3. Desenvolver ferramentas existentes e testar novas
Trens mais modernos para um ar mais saudável
Melhor qualidade do ar em estações e estações subterrâneas também significa trens que emitem menos partículas. E precisamente, os novos metrôs colocados em serviço (MF01, MP05, MP14 e MF19) possibilitam reduzir drasticamente os poluentes ligados à "frenagem mecânica", que é uma das principais fontes de poluição nos túneis do metrô.
Essa modernização se estende por vários anos, até 2034. Por isso, a Île-de-France Mobilités quer que os dois operadores experimentem e desenvolvam novos sistemas para reduzir as emissões de partículas relacionadas à frenagem até o final do programa :
- Novas sapatas de freio e revestimento com menos emissões de partículas (Wabtec)
- Um sistema de captura de partículas de frenagem sendo testado pela SNCF como parte do chamado para projetos liderados pela Região da Île-de-France (Tallano)
Vatilate, ventila, ventila!
Para reduzir a concentração de partículas, uma das respostas mais eficazes é, obviamente, circular o ar.
Por isso, no período de 2021 a 2024, a Île-de-France Mobilités está financiando a RATP e a SNCF Transilien no valor de €57 milhões, para aumentar e/ou melhorar os sistemas de ventilação!
Cerca de quarenta ventiladores serão renovados ou sua capacidade de ventilação aumentada até 2024 nas áreas operadas pela RATP, e outros ventiladores serão adicionados em Sevran-Beaudottes e Cergy-Préfecture, áreas operadas pela SCNF.
Diversos estudos serão realizados e uma nova tecnologia testada para aumentar a vazão dos ventiladores (dispositivo bio-clippable).
Além disso, as principais obras em andamento serão uma oportunidade para melhorar concretamente a ventilação – por exemplo, a renovação da estação Saint-Michel Notre Dame (na RER C), que permitirá abrir janelas em baía nas margens do Sena.
Incentivando a inovação rumo a soluções sustentáveis
O plano de ação escolhido pela Île-de-France Mobilités também deixa muito espaço para inovação.
Após o chamado para projetos da Região da Île-de-France (2018-2021), várias tecnologias foram selecionadas por sua potencial eficácia.
Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF Transilien selecionaram quatro locais-piloto para experimentar o tratamento de todas as plataformas da mesma estação com quatro tecnologias diferentes :
- Gare de Lyon (RER A), RATP, irá testar uma solução de aprisionamento de partículas
- Campo Formio (M5), RATP testa um produto fixador de partículas
- Porte de Clichy (REC C), experimentação de um dispositivo mecânico de filtragem (Mann+Hummel) com a SNCF de outubro de 2023
- Neuilly Porte Maillot (RER C), experimentação de um sistema de filtragem de água (Starklab) com a SNCF do final de 2023
* Sevran-Beaudottes (RER B), Avenue Foch (RER C), Magenta (RER E), Auber (RER A), Châtelet (Linha 4), Franklin Roosevelt (Linha 1) e, desde janeiro, Nação (RER A) e Châtelet-Les-Halles (RER A).