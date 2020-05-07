Desconfinamento: uma carta estabelece a nova organização do transporte público
Essa carta deve garantir a melhor implementação possível das medidas de distanciamento social, promovendo a redução do número de viagens por teletrabalho e a suavização dos horários de pico. Também visa promover modos alternativos de transporte , como ciclismo ou carona.
Os objetivos da carta
- Limitar o número de funcionários no transporte público ampliando o uso do teletrabalho para o maior número possível de funcionários, incentivando modos alternativos de transporte;
- Distribua o fluxo de viajantes distribuíndo os horários de chegada e partida no local de trabalho. Os empregadores terão que fornecer um certificado (disponível nesta página e no site da prefeitura) aos seus funcionários para suas viagens de negócios;
- O uso de máscara é obrigatório em todo transporte público. Máscaras serão distribuídas nas primeiras semanas pela Île-de-France Mobilités, pela Região e pelas autoridades locais que desejarem fazer isso. As empresas também são convidadas a equipar seus funcionários.
Definidas para a primeira fase do desconfinamento, essas disposições devem ser ajustadas regularmente.
Desconfinamento no transporte. Objetivos: limitar as viagens de negócios (teletrabalho, meios alternativos de transporte), gerenciar o fluxo de passageiros suavizando os horários de pico no transporte, evitar a transmissão do vírus usando máscara obrigatória.
Os diferentes atores e seus papéis
- Empresas, para a continuidade do teletrabalho, a distribuição de horários para quem não pode teletrabalhar e a implementação de certificados indicando essas horas
- Os parceiros sociais, para promover essas modalidades entre seus membros
- Operadores de transporte, para modular a oferta de acordo com os recursos disponíveis a fim de limitar a saturação e melhor informar os passageiros;
- O CCIR Paris Île-de-France e a CRMA da Île-de-France, para aplicar os termos da carta aos seus próprios agentes e promovê-la;
- autoridades locais, comprometendo-se a aplicar os termos desta carta aos seus próprios funcionários e a promover modos alternativos de transporte;
- O Estado, para aplicar essa carta aos seus funcionários, convidar seus operadores a implementá-la e facilitar a acessibilidade de máscaras para VSEs e PMEs.