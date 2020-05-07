Desconfinamento: uma carta estabelece a nova organização do transporte público

Essa carta deve garantir a melhor implementação possível das medidas de distanciamento social, promovendo a redução do número de viagens por teletrabalho e a suavização dos horários de pico. Também visa promover modos alternativos de transporte , como ciclismo ou carona.

Os objetivos da carta

Limitar o número de funcionários no transporte público ampliando o uso do teletrabalho para o maior número possível de funcionários, incentivando modos alternativos de transporte;

Distribua o fluxo de viajantes distribuíndo os horários de chegada e partida no local de trabalho. Os empregadores terão que fornecer um certificado (disponível nesta página e no site da prefeitura) aos seus funcionários para suas viagens de negócios;

O uso de máscara é obrigatório em todo transporte público. Máscaras serão distribuídas nas primeiras semanas pela Île-de-France Mobilités, pela Região e pelas autoridades locais que desejarem fazer isso. As empresas também são convidadas a equipar seus funcionários.

Definidas para a primeira fase do desconfinamento, essas disposições devem ser ajustadas regularmente.