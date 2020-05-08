Transporte e Covid-19: todos mobilizados
- Evite viajar durante o horário de pico sempre que possível;
- manter o teletrabalho o máximo possível sempre que possível;
Vamos compartilhar nossos sorrisos com os olhos: para nos proteger no transporte, a máscara deve cobrir a boca e o nariz.
- usar máscara para a segurança de todos;
- lave as mãos (terminais de gel hidroalcoólico estão disponíveis nas estações);
- Use métodos de pagamento sem contato para seus bilhetes de transporte;
- Quando possível, pense em mobilidade alternativa : bicicleta, bicicleta assistida elétrica, aluguel Véligo para aluguel de longo prazo (detalhes abaixo nesta página).
Ciclar-trabalhar-dormir: quando pudermos, vamos escolher mobilidade alternativa.
Quanto à limpeza de estações e veículos: ela é reforçada e realizada com detergente e produtos virucidas.
Essas medidas são essenciais para sua segurança e a de seus entes queridos. #TousMobilisés.
Métodos de pagamento sem contato à sua disposição caso precise levar transporte
Recarregue seu passe Navigo pelo celular
Pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, você pode carregar seu passe Navigo sem precisar ir a um terminal ou bilheteria. Vá ao app e depois à aba Compra e deixe-se guiar. Você deve ter um telefone NFC com Android 6.0, iOS 13 ou superior.
Bilhete SMS para ônibus
Agora é possível comprar sua passagem de ônibus por SMS em toda a região da Île-de-France, e assim sem a necessidade de trocar. Ao enviar um código, você receberá um ticket na forma de SMS e será debitado diretamente da sua conta móvel.
Navigo fácil
O Navigo Easy é um passe sem contato para carregar seus ingressos e alguns passes curtos. Acessível a todos e sem compromisso, você pode carregar vários bilhetes de transporte (bilhetes t+, dia Navigo, etc.). Também pode ser recarregado sem sair de casa, via smartphone.
Navigo Liberté +
Atualmente instalado no perímetro geográfico do bilhete T+ (metrô, ônibus, bonde e RER em Paris), no funicular Montmartre, no Tzen, OrlyBus e RoissyBus, o Navigo Liberté + permite que você viaje de transporte público e seja debitado no mês seguinte pelas viagens efetivamente realizadas.
A bicicleta assistida eletricamente, uma solução alternativa para suas viagens
Véligo Location, uma bicicleta pessoal com assistência elétrica para aluguel de longo prazo
Véligo Location é um serviço de aluguel de bicicletas assistidas eletricamente (EAB) por um período de 6 a 9 meses. Ela pode permitir que você faça suas viagens de trabalho em casa com uma bicicleta confiável, eficiente e agradável, por uma taxa de €40/mês (que pode ser reduzida para €20/mês graças ao apoio do empregador). Esse preço inclui o aluguel da moto, mas também sua manutenção.
Um subsídio para compra de bicicletas elétricamente assistidas, bicicletas de carga, bicicletas dobráveis e bicicletas adaptadas
Se você quiser comprar sua própria e-bike, um subsídio para compra de bicicletas está em vigor desde dezembro passado: você pode se beneficiar dele independentemente de sua residência na Île-de-France. Bicicletas convencionais elétricamente assistidas novas são elegíveis, assim como bicicletas de carga elétricas ou não assistidas eletricamente, para um subsídio de compra que varia de €500 a €600 (máximo 50% do preço de compra, incluindo IVA da bicicleta e acessórios de segurança). Esse subsídio para compra também foi estendido para bicicletas dobráveis e bicicletas adaptadas.
Para saber todos os detalhes sobre esse bônus de compra, acesse a página dedicada.
Île-de-France Mobilités incentiva o uso de bicicletas com um subsídio de até €500 para a compra de uma bicicleta com assistência elétrica.