Para um melhor conhecimento das instalações para ciclismo na Île-de-France

Mais informações

Este projeto OSM/Île-de-France Mobilités tem como objetivo digitalizar todas as instalações para ciclismo (trânsito e estacionamento) na região da Île-de-France no OpenStreetMap, e então monitorar e atualizar a evolução da rede ciclável ao longo do tempo.

O objetivo é estabelecer a ligação entre os atores locais e a comunidade OSM: progresso do projeto, ferramentas e métodos, oficinas e "mapparties". Os dados assim consolidados tornam-se ainda mais úteis para todos os reusuários.

A Compagnie des Mobilités, acompanhada pela Carto'Cité e pela associação Mieux se Passer à Bicyclette, é responsável por essa animação em rede, bem como para realizar levantamentos de campo (planos imersivos de 360° listados no site da Mapillary), controle de qualidade, suporte ao inventário de equipamentos e disponibilidade gratuita de dados OSM para download por território.

A tipologia dos desenvolvimentos identificada:

Disposição: ciclovia na estrada ou separada, faixa compartilhada com ônibus, ciclovia, ciclovia, etc.

Estacionamento: aros, braçadeiras de roda, pilares, abrigos, prédios, etc.

OpenStreetMap é um projeto internacional iniciado em 2004 para criar um banco de dados geográfico. Os dados são coletados e integrados pelos colaboradores e qualquer pessoa pode participar deles ao redor do mundo. Isso inclui dados sobre estradas, edifícios, acessibilidade, ferrovias, mas também sobre florestas, rios, etc. E as instalações para bicicletas!! Eles podem ser reutilizados por todos sob uma licença gratuita ODbL.

Vianavigo é um planejador de rotas multimodal desenvolvido pela Île-de-France Mobilités. Além das rotas de transporte público (ônibus, metrô, bonde, RER, Transilien), o Vianavigo oferece carona e rotas para bicicletas. O Vianavigo está disponível na web e em um aplicativo móvel: www.vianavigo.com

Encontre e reutilize os dados de transporte público da Île-de-France Mobilités no opendata: www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/open-data

Contato: [email protected]