Para um melhor conhecimento das instalações para ciclismo na Île-de-France
O objetivo é tornar o reuso mais confiável: pesquisa de rotas, estudos territoriais, políticas locais em favor do ciclismo.
Todos os envolvidos do ciclismo em Île-de-France estão assim preocupados, e todas as contribuições para este projeto colaborativo são bem-vindas.
Os desafios
- Contribuir para a promoção do ciclismo por meio de:
indefinidoindefinidoindefinido
- promover políticas territoriais que fortaleçam a atratividade do ciclismo como meio de transporte.
- ter os dados mais exaustivos possíveis, para toda a Île-de-France, e de boa qualidade;
- oferecer rotas ciclísticas mais confiáveis e precisas para os usuários da região da Île-de-France em Vianavigo;
- possuem dados abertos (licença ODbL), acessíveis a todos e, em particular, às autoridades locais da região da Île-de-France, que poderão então reutilizá-los livremente em seus estudos (planos de bicicleta, planos de mobilidade da empresa, etc.);
Quem pode participar deste projeto?
A Île-de-France Mobilités mandatou a La Compagnie des Mobilités a trabalhar em parceria:
- com autoridades locais (departamentos, municípios) e estabelecimentos públicos intermunicipais para identificar TODAS as instalações de ciclismo na Île-de-France;
- com a comunidade OSM para inserir os dados coletados e acompanhar mudanças e atualizações;
- com agências de desenvolvimento e planejamento urbano (IAU Île-de-France e APUR) para se beneficiarem de sua expertise territorial na região da Île-de-France.
Como participar do projeto?
- Indicando no portal dedicado as instalações ciclísticas existentes na minha região: ciclovia, ciclovia, ciclovia bidirecional, faixa para ônibus aberta para bicicletas, estacionamento (estação Véligo, aros, outros, etc.): https://carto-velo.iledefrance-mobilites.fr
- Participando de "mapparties", eventos convivenciais para identificar desenvolvimentos no campo
- contribuindo diretamente no site da OSM: www.openstreetmap.org
Mais informações
Este projeto OSM/Île-de-France Mobilités tem como objetivo digitalizar todas as instalações para ciclismo (trânsito e estacionamento) na região da Île-de-France no OpenStreetMap, e então monitorar e atualizar a evolução da rede ciclável ao longo do tempo.
O objetivo é estabelecer a ligação entre os atores locais e a comunidade OSM: progresso do projeto, ferramentas e métodos, oficinas e "mapparties". Os dados assim consolidados tornam-se ainda mais úteis para todos os reusuários.
A Compagnie des Mobilités, acompanhada pela Carto'Cité e pela associação Mieux se Passer à Bicyclette, é responsável por essa animação em rede, bem como para realizar levantamentos de campo (planos imersivos de 360° listados no site da Mapillary), controle de qualidade, suporte ao inventário de equipamentos e disponibilidade gratuita de dados OSM para download por território.
A tipologia dos desenvolvimentos identificada:
- Disposição: ciclovia na estrada ou separada, faixa compartilhada com ônibus, ciclovia, ciclovia, etc.
- Estacionamento: aros, braçadeiras de roda, pilares, abrigos, prédios, etc.
OpenStreetMap é um projeto internacional iniciado em 2004 para criar um banco de dados geográfico. Os dados são coletados e integrados pelos colaboradores e qualquer pessoa pode participar deles ao redor do mundo. Isso inclui dados sobre estradas, edifícios, acessibilidade, ferrovias, mas também sobre florestas, rios, etc. E as instalações para bicicletas!! Eles podem ser reutilizados por todos sob uma licença gratuita ODbL.
Vianavigo é um planejador de rotas multimodal desenvolvido pela Île-de-France Mobilités. Além das rotas de transporte público (ônibus, metrô, bonde, RER, Transilien), o Vianavigo oferece carona e rotas para bicicletas. O Vianavigo está disponível na web e em um aplicativo móvel: www.vianavigo.com
Encontre e reutilize os dados de transporte público da Île-de-France Mobilités no opendata: www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/open-data
Contato: [email protected]