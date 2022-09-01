Nossas dicas sustentáveis para um início letivo tranquilo
Mais uma vez este ano, o Île-de-France Mobilités está ao seu lado no início do novo ano letivo! E isso é bom, porque para prestar atenção ao planeta e à carteira, temos soluções.
Assinaturas inteligentes, serviços para economizar dinheiro e CO2, ajuda com compras ou inspiração na cultura e natureza próximas de casa: por transporte público, de bicicleta e até de carro, estamos comprometidos em viver melhor na região da Île-de-France diariamente.