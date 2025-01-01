Nossas dicas de sustentabilidade para um novo ano letivo em Île-de-France

Para trabalhar, para uma caminhada de fim de semana, para ver seus pais, para descobrir, simplesmente...

Como todos nós precisamos, diariamente ou de tempos em tempos, viajar para os quatro cantos da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités está comprometida em garantir que suas viagens, mesmo de uma ponta à outra da região, custem no máximo 4 euros*. Vamos te levar a bordo?

* Tarifa válida para qualquer bilhete de origem-destino vendido no carneiro. O preço unitário é de €5. Passagens de origem para ou para o aeroporto Roissy-Charles de Gaulle não estão sujeitas a essas tarifas