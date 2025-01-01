Nossas dicas de sustentabilidade para um novo ano letivo em Île-de-France

Mais uma vez este ano, o Île-de-France Mobilités está ao seu lado no início do novo ano letivo! E isso é bom, porque para prestar atenção ao planeta e à carteira, temos soluções.

Assinaturas inteligentes, serviços para economizar dinheiro e CO2, ajuda com compras ou inspiração na cultura e natureza próximas de casa : por transporte público, de bicicleta e até de carro, estamos comprometidos em viver melhor na região da Île-de-France diariamente.

 

Travessia da Île-de-France por 4 euros*

Para trabalhar, para uma caminhada de fim de semana, para ver seus pais, para descobrir, simplesmente...

Como todos nós precisamos, diariamente ou de tempos em tempos, viajar para os quatro cantos da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités está comprometida em garantir que suas viagens, mesmo de uma ponta à outra da região, custem no máximo 4 euros*. Vamos te levar a bordo?

* Tarifa válida para qualquer bilhete de origem-destino vendido no carneiro. O preço unitário é de €5. Passagens de origem para ou para o aeroporto Roissy-Charles de Gaulle não estão sujeitas a essas tarifas

Descubra a oferta

Sênior, júnior: assinaturas de baixo custo

Para viajar ilimitado para qualquer lugar da Île-de-France, descubra nossos pacotes inteligentes!

Navigo Anual Senior por €37,60/mês, para viajantes a partir de 62 anos*, e imagine o passe R Junior por apenas €24/ano para crianças menores de 11 anos em 31 de dezembro (quanto para crianças menores de 4 anos, elas não pagam): dirija o quanto quiser, nós cuidamos do resto!

*Esta taxa não inclui as taxas administrativas para novas assinaturas (€7,60).

Encontre seu plano

Meu carro, mas melhor

Praticando compartilhamento de carros para aproveitar um veículo quando quiser? Otimizar suas viagens com carona? Ou mesmo... Estacionar na estação sem pagar nada?

De carro, também, você pode economizar dinheiro enquanto preserva o meio ambiente. Vamos te dizer como.

Todos a bordo!

De bicicleta!

Em Véligo, na sua bicicleta pessoal ou nas ruas em uma bicicleta de autoatendimento: a Île-de-France é ainda mais bonita quando você a atravessa de bicicleta!

Assistência para compras, aluguel de longo prazo, estacionamento gratuito e uma série de serviços para te apoiar : na Île-de-France Mobilités, fazemos questão de garantir que tudo fique correto em uma bicicleta.

Tudo que você precisa para andar de bicicleta

Cultive sua curiosidade

Você sabia? Seus passes Navigo e R imagina são passes reais para cultura!

Exposições, castelos, jardins magníficos, caminhadas inspiradoras... Embarque conosco em visitas extraordinárias, aproveite benefícios exclusivos e crie belas memórias nos quatro cantos da Île-de-France.

Encha de cultura