Meu carro, mas melhor

Carpool

Você gostaria de economizar tempo no seu trajeto de trabalho? Você precisa viajar ocasionalmente pela Île-de-France à noite ou nos fins de semana, mas não tem carro? Uma viagem inesperada e nova, difícil de realizar pelo transporte público? Experimente carona, um meio de transporte econômico, amigável e ecológico!

E em caso de grandes interrupções no transporte ou um pico de poluição, a Île-de-France Mobilités oferece carona para Navigo Annual, Navigo Senior e imagine R!