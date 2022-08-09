Meu carro, mas melhor
Praticando compartilhamento de carros para aproveitar um veículo quando quiser? Otimizar suas viagens com carona? Ou mesmo... Estacionar na estação sem pagar nada? De carro, também, você pode economizar dinheiro enquanto preserva o meio ambiente. Vamos te dizer como.
Carpool
Você gostaria de economizar tempo no seu trajeto de trabalho? Você precisa viajar ocasionalmente pela Île-de-France à noite ou nos fins de semana, mas não tem carro? Uma viagem inesperada e nova, difícil de realizar pelo transporte público? Experimente carona, um meio de transporte econômico, amigável e ecológico!
E em caso de grandes interrupções no transporte ou um pico de poluição, a Île-de-France Mobilités oferece carona para Navigo Annual, Navigo Senior e imagine R!
Compartilhamento de carros
O carro, às vezes é prático. Mas se você não precisa dele diariamente, o car-sharing é para você!
Compartilhamento de carro? É a união de uma frota de diferentes modelos de carros para benefício dos assinantes que os usam ocasionalmente: um serviço prático, econômico e sem complicações, que reduz o número de carros não utilizados na cidade!
Resumindo, compartilhamento de carros é para o planeta... E para sua carteira!
Instalações de estacionamento e transporte
Que tal um estacionamento, bem ao lado da sua estação, acessível com seu Navigo Annual, Navigo Senior ou imagine R pass (se você tiver mais de 18 anos)? A Île-de-France Mobilités conseguiu! Descubra como estacionar facilmente (e às vezes até totalmente livre) antes de embarcar no seu trem ou RER. Intermodalidade é boa para o planeta... E para sua carteira!