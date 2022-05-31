Extensão da linha 12 para Aubervilliers, vamos!

O coração de Aubervilliers na linha 12

Desde que entrou em operação em 5 de novembro de 1910, entre Porte de Versailles e Notre-Dame de Lorette, a linha 12 continuou a crescer para conectar cada vez mais residentes da Île-de-France. Primeiro em Pigalle, depois juntou-se a Jules Joffrin, Porte de la Chapelle, Mairie d'Issy e, em 2012, depois Front Populaire. Hoje, a linha 12 conecta ao coração de Aubervilliers com a abertura de duas novas estações: Aimé Césaire e Mairie-d'Aubervilliers.

Estação Aimé Césaire

Localizada na comuna de Aubervilliers, próximo ao Canal Saint-Denis, a estação Aimé Césaire se beneficia de uma localização estratégica e atende, ao sul do canal, ao Canal ZAC – Porte d'Aubervilliers e seu centro comercial "Le Millénaire", e ao norte áreas densamente povoadas.

Por que esse nome de estação, "Aimé Césaire" ? A estação foi nomeada em homenagem ao poeta martinicano Aimé Césaire e sua obra atemporal. Um grande homem que também dá nome a um parque próximo à estação de metrô homônima.

Entrada da estação Aimé Césaire na linha 12 do metrô, em Aubervilliers (93)
Em breve Estacionamento de Bicicletas Île-de-France Mobilités em Aimé Césaire

Para promover a intermodalidade, a Île-de-France Mobilités decidiu criar 140.000 vagas fechadas e seguras para estacionamento para bicicletas, bem como acesso livre, ao redor das estações e estações de sua rede. Por isso , um novo estacionamento para bicicletas será criado próximo à estação Aimé Césaire, com 160 vagas disponíveis até o final de 2023.

Estação Prefeitura de Aubervilliers

Localizada na Avenida Victor Hugo, no coração de Aubervilliers, a estação atende o centro da cidade, em particular a Place de la Mairie ao norte e a praça do mercado, e sustenta o dinamismo do distrito.

Por que esse nome do resort, "Mairie d'Aubervilliers"? Em referência à localização da estação localizada na Place de la Mairie, onde fica a Prefeitura. As estações terminais sempre se referem ao nome do município para ajudar os passageiros a se orientarem.

A extensão da linha 12 do metrô em números

A extensão da linha 12 do metrô em números: 2 novas estações (Aimé Césaire e Mairie d'Aubervilliers), 1,9 km de túnel construído, 20 minutos para chegar a Saint-Lazare a partir do centro da cidade de Aubervilliers, quase 7600m² de espaços de serviço e transporte para passageiros, incluindo 8 novas lojas, 1 novo centro de reparo de trens com 1000m², 2 novas estações equipadas com 9 elevadores e 18 escadas rolantes, cerca de 40.000 passageiros diários adicionais esperados

Aimé Césaire e Mairie d'Aubervilliers: dois novos resorts e um grande desafio técnico

Para dar origem a esses dois novos resorts, um verdadeiro desafio foi enfrentado. Em duas etapas.

Um túnel de 3,8 quilômetros

Antes de iniciar a construção das duas estações adicionais, Aimé Césaire e Mairie d'Aubervilliers, foi necessário primeiro perfurar um túnel de 3,8 quilômetros ligando a Porte de la Chapelle à estrutura de Suzanne Masson em La Courneuve.

E o congelamento do solo

Mas, acima de tudo, era necessário... Congelando o solo! Sim, você leu certo. A Linha 12 passa sob um denso tecido urbano, que inclui solos complexos compostos por argila, areia e calcário, cercados por um lençol freático.

Metrô 12, estação Mairie d'Aubervilliers: congelamento do solo com nitrogênio

Esse solo muito instável exigiu que o solo fosse congelado para que as futuras estações, localizadas a cerca de 20 metros de profundidade, pudessem ser escavadas sem que a água infiltrasse no túnel já construído. Para isso, foi desenvolvido um método novo e inovador de congelamento do solo utilizando um circuito misto de salmoura e nitrogênio líquido na estação Mairie d'Aubervilliers, a fim de continuar o projeto com total segurança.

E amanhã, o que há de novo para a linha 12 do metrô?

Visual do futuro metrô MF19
É assim que a metrô MF19 vai parecer

A extensão da linha 12 marca um passo importante em sua modernização. Mas não será o último: outros novos recursos chegarão entre agora e 2028:

  • Modernização das oficinas de manutenção
  • Acessibilidade para Pessoas com Mobilidade Reduzida (PRM) da estação Porte de la Chapelle
  • Até 2028, chega os novos metrôs MF19, encomendados pela Île-de-France Mobilités da Alstom
  • Mas também um novo sistema de controle de trens, para melhorar seu desempenho.