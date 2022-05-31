Extensão da linha 12 para Aubervilliers, vamos!

Estação Aimé Césaire

Localizada na comuna de Aubervilliers, próximo ao Canal Saint-Denis, a estação Aimé Césaire se beneficia de uma localização estratégica e atende, ao sul do canal, ao Canal ZAC – Porte d'Aubervilliers e seu centro comercial "Le Millénaire", e ao norte áreas densamente povoadas.

Por que esse nome de estação, "Aimé Césaire" ? A estação foi nomeada em homenagem ao poeta martinicano Aimé Césaire e sua obra atemporal. Um grande homem que também dá nome a um parque próximo à estação de metrô homônima.