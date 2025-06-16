Bonde T13: mais um passo em direção a Achères

© Julien FROMENT

T13: um novo ramal para facilitar sua viagem entre Saint-Germain-en-Laye e Achères

Você já pode estar usando entre Saint-Cyr-l'École e Saint-Germain-en-Laye? Em 2028, também vai chegar até Achères!

A linha de bonde T13 está iniciando a segunda fase de sua extensão entre Saint-Germain-en-Laye e Achères (via Poissy).

A nova linha ramal conectará o eco-distrito de Lisière Pereire (em Saint-Germain-en-Laye) ao centro econômico de Achères, no norte do departamento de Yvelines.

Ramal Lisière Pereire <> Achères da T13: quais são as vantagens para os viajantes?

  • 17 minutos para ir de Saint-Germain-en-Laye até Achères
  • Alta frequência: bonde a cada 10 minutos durante o horário de pico, 7 dias por semana
  • 9 municípios atendiam : Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l'École e Versalhes
  • Uma conexão fortalecida com o restante da rede da Île-de-France : muitas linhas de ônibus locais, a RER A e E e a linha L
  • 38 minutos no total entre Saint-Cyr-l'École e Achères
  • 100% das estações acessíveis a pessoas com deficiência

Em imagens: a extensão da linha T13

Imagem 1 de 3

Intenção de desenvolver a Rue Adrienne Bolland em Poissy © Richez Associés _ IDFM

Passo a passo: as principais etapas do projeto

2021-2026Trabalho preparatório (realocação das redes de água, eletricidade, gás e telecomunicações).
2026-2028Trabalho de infraestrutura, seguido de testes e ensaio geral.
Final de 2028A comissionamento planejada para acomodar passageiros.