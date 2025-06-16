Bonde T13: mais um passo em direção a Achères

T13: um novo ramal para facilitar sua viagem entre Saint-Germain-en-Laye e Achères

Você já pode estar usando entre Saint-Cyr-l'École e Saint-Germain-en-Laye? Em 2028, também vai chegar até Achères!

A linha de bonde T13 está iniciando a segunda fase de sua extensão entre Saint-Germain-en-Laye e Achères (via Poissy).

A nova linha ramal conectará o eco-distrito de Lisière Pereire (em Saint-Germain-en-Laye) ao centro econômico de Achères, no norte do departamento de Yvelines.