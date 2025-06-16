Bonde T13: mais um passo em direção a Achères
T13: um novo ramal para facilitar sua viagem entre Saint-Germain-en-Laye e Achères
Você já pode estar usando entre Saint-Cyr-l'École e Saint-Germain-en-Laye? Em 2028, também vai chegar até Achères!
A linha de bonde T13 está iniciando a segunda fase de sua extensão entre Saint-Germain-en-Laye e Achères (via Poissy).
A nova linha ramal conectará o eco-distrito de Lisière Pereire (em Saint-Germain-en-Laye) ao centro econômico de Achères, no norte do departamento de Yvelines.
Ramal Lisière Pereire <> Achères da T13: quais são as vantagens para os viajantes?
- 17 minutos para ir de Saint-Germain-en-Laye até Achères
- Alta frequência: bonde a cada 10 minutos durante o horário de pico, 7 dias por semana
- 9 municípios atendiam : Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l'École e Versalhes
- Uma conexão fortalecida com o restante da rede da Île-de-France : muitas linhas de ônibus locais, a RER A e E e a linha L
- 38 minutos no total entre Saint-Cyr-l'École e Achères
- 100% das estações acessíveis a pessoas com deficiência
Em imagens: a extensão da linha T13
Passo a passo: as principais etapas do projeto
|2021-2026
|Trabalho preparatório (realocação das redes de água, eletricidade, gás e telecomunicações).
|2026-2028
|Trabalho de infraestrutura, seguido de testes e ensaio geral.
|Final de 2028
|A comissionamento planejada para acomodar passageiros.